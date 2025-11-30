El Inter Miami ganó la Conferencia Este y definirá el título de la MLS

Inter Miami logró una de las victorias más contundentes en su historia en la Major League Soccer, al vencer 5-1 a New York City este sábado, asegurando así su primer título de la Conferencia Este y clasificando por primera vez a la final de la liga. El argentino Tadeo Allende brilló con un hat-trick, mientras que Mateo Silvetti y Telasco Segovia completaron la goleada.

Lionel Messi, con su liderazgo habitual, brindó una asistencia clave a Silvetti para su gol. Esta final marcará la primera oportunidad para Messi y el entrenador Javier Mascherano de alzarse con el campeonato, programado para el 6 de diciembre en la casa de Inter Miami.

En el otro extremo, el rival en la final se definirá entre San Diego FC, con Hirving "Chucky" Lozano, y Vancouver Whitecaps, que lideraba 3-0 al momento de informe.

La victoria fue celebrada por casi 22,000 aficiones en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde el tenista español Carlos Alcaraz, presente en el evento, entregó el trofeo de campeón del Este a Messi.

Esta temporada, Inter Miami ha demostrado su evolución como franquicia en sus seis años en la MLS, especialmente desde la llegada de Messi en 2023. Allende se posiciona como el máximo goleador del equipo en los playoffs, anotando ocho goles en cinco partidos.

Mascherano alineó la misma formación que consiguió un contundente 4-0 ante el FC Cincinnati la semana pasada, dejando a Luis Suárez como suplente por segundo partido consecutivo. Sin el uruguayo, Messi asumió un rol más central, creando oportunidades para Allende y Silvetti, quienes no desaprovecharon sus chances.

El encuentro inició con Allende abriendo el marcador en el minuto 14 y, a pesar de que New York descontó en el 37', nunca dio señales de recuperación. El partido terminó en una eufórica celebración para los anfitriones con goles de Silvetti y Segovia, consolidando así el éxito de Inter Miami y el legado en ascenso del club.