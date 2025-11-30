Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia, al vencer 1-0 a Palmeiras en Lima. Este triunfo, que se suma a los títulos obtenidos en 1982, 2019 y 2022, reafirma su liderazgo en el continente. El único gol del partido fue anotado por el defensa Danilo, quien marcó de cabeza a los 66 minutos tras un tiro de esquina ejecutado por De Arrascaeta.

Con este éxito, el club más popular de Río de Janeiro se convierte en el primer equipo brasileño en alcanzar cuatro títulos en la competencia, y suma una nueva estrella a la racha de campeonatos consecutivos de equipos brasileños. Para llegar a esta final, Flamengo eliminó a tres equipos argentinos: Central Córdoba, Estudiantes y Racing.

El encuentro fue tenso y con pocas oportunidades. En la primera mitad, Flamengo generó dos chances, pero ambas se fueron desviadas. Palmeiras, por su parte, no logró acercarse al arco rival, a pesar de su esfuerzo por controlar el juego.

El árbitro argentino Darío Herrera mostró varias tarjetas amarillas, incluyendo a Jorginho, De Arrascaeta y Pulgar. Cabe mencionar que Pulgar estuvo cerca de ser expulsado por una entrada violenta, aunque el VAR no intervino.

En la segunda mitad, Flamengo mostró un mejor control del balón y, finalmente, logró el gol decisivo. Palmeiras, obligado a reaccionar, intensificó su ataque, pero no logró vulnerar la defensa carioca. Al final, Flamengo festejó una victoria que combina la calidad de sus jugadores con un sólido respaldo financiero, elementos que lo hacen destacar en el fútbol sudamericano.