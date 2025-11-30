En medio del conflicto Eduardo Domínguez dejó un fuerte mensaje

Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1 a 0 a Central Córdoba en su partido de cuartos de final, disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades. El equipo suma así un nuevo triunfo que refuerza su buen momento en la competencia.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador Eduardo Domínguez analizó la sólida actuación de su equipo y abordó el conflicto que enfrenta el club con la AFA, que ha llevado a sanciones para jugadores y para Juan Sebastián Verón.

“Son cosas del fútbol. A veces, quien está afuera no se da cuenta de que todo sucede rápidamente, pero debemos mantener los pies en la tierra. Lo que se dice afuera nos ha afectado; en el vestuario, los jugadores se retroalimentaban”, afirmó Domínguez, refiriéndose al impacto emocional de la situación.

El técnico también destacó la fortaleza mental de su plantel, crucial para competir en un contexto adverso: “Es difícil si los jugadores no confían en sí mismos por lo que se dice afuera. Tuvimos que jugar contra un Central que nunca había perdido en casa. Este equipo ha mostrado su solidez en la Copa Libertadores; sabemos cómo jugar estos partidos”.

Además, Domínguez criticó a la prensa nacional por la forma en que se ha presentado la clasificación del equipo a los playoffs. “No entramos ‘por la ventana’, como dicen algunos. Estábamos adentro: los que debían ganar, no ganaron”, enfatizó.

Con el pase a semifinales asegurado y un equipo en crecimiento, Estudiantes de La Plata se enfrenta ahora a una etapa decisiva en medio de un tenso conflicto institucional con la AFA.