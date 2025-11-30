Los Pumas sufrieron la peor goleada de su historia

Los Pumas 7s sufrieron una dura derrota en el Circuito Mundial de Rugby Seven, al caer 59-7 ante una Francia implacable. A pesar de una primera mitad disputada, el equipo argentino no pudo mantener el ritmo en el segundo tiempo, registrando así su peor desempeño en la historia del circuito.

La jornada comenzó mal para Argentina, que ya había perdido 26-19 ante Fiji en su primer encuentro. Con dos derrotas en el Grupo A, los Pumas quedaron fuera de la pelea por las semifinales del torneo.

Bajo la dirección de Santiago Gómez Cora, el equipo no logró encontrar su juego, mostrando debilidades defensivas y numerosos tackles fallidos. Además, la salida, una faceta clave en los partidos de Seven, se convirtió en un problema persistente para los argentinos.

A pesar de una buena gestación de juego ante Fiji, el resultado fue adverso, y la potente selección francesa, actual campeona olímpica, evidenció la fragilidad del equipo albiceleste.