Boca le ganó a Argentinos y se metió en la semifinal del Torneo Clausura

Boca Juniors avanzó a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer a Argentinos Juniors 1-0. El único gol del partido fue anotado por Ayrton Costa en un inicio prometedor para el Xeneize, que ahora espera al ganador del enfrentamiento entre Racing y Tigre para buscar su lugar en la final, que se disputará en La Bombonera.
Por su parte, Argentinos Juniors finalizó su temporada 2025, un año con aspectos positivos. A pesar de merecer más en el Estadio Alberto J. Armando, el equipo no logró concretar sus oportunidades. Con una final de la Copa Argentina en su haber y la clasificación a la próxima Copa Libertadores por su desempeño en la tabla anual, el partido reflejó el curso de su año.
