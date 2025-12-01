Estudiantes de Rio Cuarto le ganó a Deportivo Madryn y ascendió a primera división

Estudiantes de Río Cuarto empató 1-1 con Deportivo Madryn en el partido de vuelta de la final del reducido, logrando así un marcador global de 3-1 que le asegura un lugar en la Primera División en 2026.

Sin embargo, la celebración se vio empañada por incidentes en el campo de juego, donde hinchas locales agredieron a los jugadores ganadores.

Con este triunfo, Estudiantes rompe una serie de finales perdidas y conquista el reducido por primera vez en su historia. El equipo de Río Cuarto finalizó segundo en la Zona B, a solo tres puntos del ascendido Gimnasia de Mendoza.

En la ida, Estudiantes había ganado 2-0, lo que le dio una sólida ventaja que supo mantener en el partido de vuelta. Aunque comenzó perdiendo, logró empatar y casi obtiene la victoria en los minutos finales.

Gonzalo Maffini recibió el trofeo de campeón una hora después de finalizado el encuentro, en un contexto marcado por la controversia. Deportivo Madryn, por su parte, estuvo en el centro de críticas por decisiones arbitrales en partidos anteriores y postpartido, donde la policía utilizó gas lacrimógeno contra sus jugadores.