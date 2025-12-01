Franco Colapinto habló tras el GP de Qatar

Franco Colapinto expresó su frustración tras finalizar el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el puesto 14. El piloto del equipo Alpine reconoció que su desempeño no fue el esperado y se mostró autocrítico: “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. A pesar de los cambios que hicimos, no logré encontrar la velocidad”, comentó.

Colapinto se refirió al fin de semana como “difícil”, mencionando que no estuvo satisfecho con su rendimiento: “Ayer no manejé bien y hoy, aunque mejoré un poco, no encontré el set up adecuado”, afirmó. Mirando hacia la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, subrayó la necesidad de evaluar su situación y aprender de la experiencia.

Al ser preguntado sobre la carrera que queda, el piloto bromeó: “Lo positivo es que solo queda una y ya a despedirse. Ojalá termine pronto, queda poco, así que debemos hacer un último esfuerzo con el equipo para cerrar bien el año”.

En su análisis del circuito de Lusail, indicó que aunque es atractivo, presenta dificultades: “Es un trazado sin paredes que no permite errores, con grava que penaliza cualquier desliz”. Agregó que las estrategias de carrera, con solo dos paradas, hicieron que la competencia fuera monótona y carente de oportunidades, deseando que su experiencia en Abu Dhabi sea más satisfactoria.