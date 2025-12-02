El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y acelera la búsqueda de apoyos en el Congreso

El Gobierno concluyó la redacción final de la reforma laboral y comenzó la búsqueda de apoyos.

El texto ya está en manos de Adorni, Menem y Bullrich, quienes lideran la estrategia legislativa.

La CGT rechazó el proyecto y la UIA pidió mayor “modernización”.

El articulado incluye cambios en convenios, cargas fiscales, sindicatos, empleo joven y democracia sindical.

El tratamiento legislativo irá del 10 al 31 de diciembre, con receso en enero y regreso el 19.

El oficialismo negocia con gobernadores y busca consolidar una mayoría en Diputados.

A nueve días del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional concluyó la redacción del proyecto de Reforma Laboral y dio inicio a una intensa ronda de negociaciones para asegurar los votos necesarios en diciembre. El texto final, elaborado bajo la impronta del Poder Ejecutivo, ya está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quienes liderarán la estrategia legislativa.

“Ya está terminado”, reconoció una fuente con acceso al despacho presidencial, confirmando que la versión final se cerró pese a las tensiones que afloraron en el Consejo de Mayo. En el último encuentro de ese ámbito, el representante de la CGT, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, rechazó el articulado al considerar que “atentaba contra los derechos de los trabajadores”. En la vereda opuesta, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, reclamaba un enfoque más profundo de “modernización” para aliviar costos y desburocratizar el sistema laboral.

Aun sin consensos plenos, el Ejecutivo avanzó con un diseño propio que será tratado en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. Allí, el Senado iniciará el debate de un proyecto que ya acumula detractores y que tendrá en Patricia Bullrich a su principal articuladora política. La senadora, al mando del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, inició conversaciones con aliados para garantizar la aprobación tanto de la reforma laboral como del Presupuesto 2026.

El articulado, trabajado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, abarca un conjunto amplio de reformas. Entre los puntos en consideración figuran la ultraactividad de los convenios, la relación entre acuerdos colectivos, la estructura de cargas fiscales, el financiamiento de sindicatos y cámaras empresariales, los derechos colectivos, el régimen para trabajadores autónomos y posibles cambios en los criterios de democracia sindical. Además, el borrador incorpora un apartado orientado a facilitar el empleo joven mediante esquemas de “flexibilidades” que reduzcan barreras de ingreso y costos laborales.

“Varios de los puntos que circulan están contemplados”, reconoció una voz cercana al Ejecutivo, que describió el proyecto como un intento por “modernizar” el sistema y reducir la litigiosidad laboral. Sin embargo, la resistencia sindical anticipa una temporada legislativa con fuerte presión callejera y discusiones intensas en comisión.

El oficialismo ya definió el calendario parlamentario para avanzar con el debate. El tratamiento se extenderá hasta el 31 de diciembre, con un receso de dos semanas en enero. Si bien Martín Menem pretendía sesionar de manera ininterrumpida durante todo el verano, la preocupación por la obtención de quórum en los primeros días de 2026 obligó a reordenar la agenda. Las sesiones se retomarán el 19 de enero y se mantendrán activas hasta el 28 de febrero, período en el que también se buscará avanzar con la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal.

Mientras tanto, el oficialismo intensifica su búsqueda de apoyos. Menem trabaja para disputarle al peronismo la primera minoría en Diputados antes del 3 de diciembre, cuando juran los nuevos legisladores, con el objetivo de robustecer el andamiaje parlamentario que permita sostener las reformas estructurales del Gobierno.

En paralelo, Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, avanzan en negociaciones con los gobernadores aliados. El Ejecutivo apuesta a consolidar acuerdos políticos y fiscales que faciliten el debate legislativo. Para esta semana están previstas reuniones con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y con el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, en el marco de una agenda que ya viene rotando entre los mandatarios provinciales.

El avance de la reforma laboral se presenta así como una de las principales pruebas políticas del oficialismo para el verano. Con el proyecto cerrado y el Presupuesto 2026 como prioridad estratégica, el Gobierno busca exhibir capacidad de negociación y respaldo legislativo para impulsar los cambios que considera fundamentales para reconfigurar el mercado laboral argentino.