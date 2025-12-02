Barracas Central eliminado: en redes estallaron los memes

DEPORTESNoneNone
barracas-central-2146151

Este lunes, Barracas Central sufrió una derrota de 2-0 en su estadio Claudio Fabián Tapia ante Gimnasia de La Plata, en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Los goles del equipo visitante fueron anotados por Manuel Panaro y Franco Torres.

La caída de Barracas Central generó gran repercusión en redes sociales, dado el contexto polémico que ha rodeado al equipo durante el campeonato. Además, su relación cercana con Chiqui Tapia, presidente de la AFA, intensificó la atención sobre el partido. En las tribunas, los aficionados de Barracas desplegaron una bandera gigante en apoyo a Tapia.

Esta situación no pasó desapercibida para los hinchas, quienes llenaron las plataformas digitales de memes y comentarios sobre la controversia.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE