Argentina aplastó a Cuba y sueña con el Mundial de Básquet 2027

La Selección argentina de básquetbol lidera el Grupo D de las Eliminatorias para el Mundial FIBA 2027 tras derrotar a Cuba 105-49 en el Estadio Obras Sanitarias. Este resultado se suma a su victoria previa de 80-68 contra el mismo equipo en La Habana, manteniéndose invicta con dos triunfos en dos partidos.

El equipo, bajo la dirección de Pablo Prigioni, logró una diferencia histórica, superando el récord anterior de 44 puntos establecido en 2018. Argentina dominó ampliamente el encuentro, con parciales de 19-18, 22-9, 34-13 y 30-9, demostrando superioridad total frente a un equipo cubano que no pudo encontrar su juego.

Gabriel Deck fue el máximo anotador del partido con 18 puntos, seguido de Francisco Caffaro con 15, Juan Fernández con 14, Nicolás Brussino con 13, Gonzalo Corbalán con 12 y Alex Negrete con 10. En Cuba, Marlon Díaz, Ibrahim Hechavarría y Marcos Chacón aportaron 13, 12 y 10 puntos, respectivamente.

Argentina continuará su camino en las eliminatorias entre fines de febrero y principios de marzo, enfrentando a Uruguay y Panamá en calidad de local. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Fase Final, donde los primeros tres asegurarán su lugar en el Mundial 2027.