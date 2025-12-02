La respuesta de Lamine Yamal cuando lo quisieron comparar con Messi

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a abordar las comparaciones con Lionel Messi en una entrevista con CBS News. "No quiero ser él", afirmó, subrayando su deseo de seguir su propio camino en el fútbol. Yamal reconoció el impacto de Messi en el deporte, pero enfatizó su enfoque en el desarrollo personal.

"Messi es el mejor jugador de la historia, y ambos sabemos que no quiero ser él. Quiero seguir mi propio camino", declaró, agregando que la relación entre ambos se basa en el respeto.

No es la primera vez que Yamal se distancia de estas comparaciones. En abril de 2025, ya había afirmado en una conferencia de prensa que “no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi”, sugiriendo que tales paralelismos deben ser dejados a la opinión pública y los medios. El delantero también expresó que su prioridad es mejorarse a sí mismo.

En otra entrevista con medios de la UEFA, Yamal explicó que no se preocupa por las estadísticas, ya que juega "para disfrutar" y hacer disfrutar a los aficionados. Además, reconoció que su reciente experiencia ganando títulos con la selección española le ayudó a madurar y centrarse en su propio crecimiento.

La posibilidad de un encuentro entre Messi y Yamal se vislumbra para marzo del próximo año, cuando Argentina y España se enfrenten en la Finalissima, partido que define al mejor equipo del mundo. También podrían coincidir en el Mundial de 2026, aunque en un escenario hipotético de final.