Cárcel de Recreo: contrataron sistema de control por 24 millones de dólares

Mediante decreto Nro. 3058 del 1° de diciembre, el Poder Ejecutivo provincial adjudicó a la empresa Motorola Argentina S.A. la "provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento integral -modalidad llave en mano- de un Sistema de Seguridad y Control para la Unidad Penal Nº 9 que se construye en la ciudad de Recreo.

La contratación demandó una erogación de 24 millones de dólares. Las actuaciones fueron aprobadas por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, en el marco de la Licitación Acelerada Nº 005/25.

En los considerandos, se fundamenta la operación a partir de "la necesidad de garantizar medidas de seguridad en la Unidad Penal citada, tanto para la protección de la población reclusa como del personal del Servicio Penitenciario, a través de la implementación de una solución integral de seguridad física y procedimental, que redunde en una operación más controlada y segura".

Trámite y obra

El trámite se desarrolló en el marco de lo que dispone la Ley de Emergencia en materia de seguridad Pública. La empresa mencionada fue la única que presentó oferta al momento de procederse a la apertura de sobres técnicos. Además del equipamiento, la adjudicataria deberá proveer un servicio de mantenimiento integral, servicios de ciberseguridad, servicios de capacitación continua y gestión segura de la red por el término de doce meses.

El nuevo penal contará con dos módulos destinados a reclusos varones y un tercero para 281 mujeres. En total, la cárcel está diseñada para alojar a 891 personas. Cada pabellón dispone de 10 celdas por lado en planta baja —para dos personas cada una— y el mismo diseño se replica en la planta alta.

El traslado de la población carcelaria se prevé para mayo de 2026. Una vez finalizada la etapa civil, se sumarán los trabajos de tecnología y seguridad, que incluyen cámaras, micrófonos, sistemas de Inteligencia Artificial, videovigilancia y una sala de videoconferencia, entre otros.

