El Mundial 2026 estrenará un formato inédito

El Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, introducirá cambios significativos en la historia del torneo. Con la expansión aprobada por la FIFA, el certamen contará por primera vez con 48 selecciones, lo que ha llevado a una reestructuración en la fase de grupos.

La nueva fase inicial se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos, en un formato más tradicional que permite a cada selección disputar tres partidos. Avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, dando paso a una inusual Ronda de 32.

Este Mundial será el más extenso hasta la fecha, con una duración de 39 días y un total de 104 partidos, cuarenta más que en Qatar 2022. El equipo finalista jugará ocho encuentros, un partido más que en los torneos anteriores con 32 selecciones.

El sorteo para definir los grupos se llevará a cabo utilizando un sistema de cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones. El Bombo 1 incluirá a los tres países anfitriones y a las nueve selecciones mejor clasificadas en el ranking FIFA de noviembre de 2025. Los demás bombos se completarán con los clasificados según su coeficiente y los resultados de los repechajes intercontinentales.

La ceremonia de sorteo no solo determinará los rivales, sino que marcará el inicio del camino para cada selección. Para Argentina, actual potencia del ranking, el sorteo será un primer indicativo del nivel de competitividad que enfrentará en un Mundial que promete ser monumental y altamente impredecible.