El ascenso argentino de luto: falleció el director técnico del Club Luján

El fútbol del ascenso argentino llora la pérdida de Santiago Fredes, director técnico del Club Luján, quien falleció a los 35 años tras varios días de internación debido a una enfermedad autoinmune.

El Club Luján anunció su muerte a través de un comunicado en redes sociales: "Con profundo dolor y tristeza comunicamos que nuestro director técnico ha sido declarado con muerte cerebral".

En el mensaje, el club destacó que "El Pulga" deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, y resaltó su legado en los valores que representa la institución. "Su entrega, pasión, sentido de pertenencia y calidad humana quedarán para siempre en la memoria de quienes lo conocieron".

Finalmente, el club extendió un abrazo a la familia de Fredes, pidiendo respeto y comprensión en este difícil momento.