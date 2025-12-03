La Selección Argentina Femenina goleó a Bolivia y se acerca al Mundial

La Selección Argentina Femenina demostró su superioridad en la Liga de Naciones de Conmebol al derrotar a Bolivia por 8-0 en un partido disputado en el Estadio Florencio Sola de Banfield. Con esta contundente victoria, el equipo dirigido por Germán Portanova continúa liderando las Eliminatorias para el Mundial 2027.

Desde el inicio del encuentro, Argentina tomó el control del juego. Paulina Gramaglia abrió el marcador en los primeros minutos y Aldana Cometti aumentó la ventaja con un gol de cabeza, ambos a través de jugadas de pelota parada, que se han convertido en una eficaz estrategia para la Albiceleste.

Antes de finalizar el primer tiempo, Florencia Bonsegundo convirtió un penalti, tras una mano en el área de la boliviana Ruth Soliz, estableciendo un 3-0 al descanso.

En la segunda mitad, Argentina siguió imparable, con Gramaglia anotando su segundo gol de cabeza. Kishi Núñez aportó con dos goles (el quinto y el séptimo), mientras que Francisca Atgelt marcó el sexto. Bonsegundo cerró la cuenta con un potente disparo para el octavo tanto, sellando una victoria histórica para el equipo argentino.