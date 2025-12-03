Max Verstappen volvió a eclipsar a su compañero y lo dejó sin asiento para 2026

Desde que Max Verstappen se convirtió en la figura central de Red Bull, la posición de su compañero de equipo se ha transformado en un desafío constante. Los pilotos que llegan al equipo son evaluados rigurosamente, y la mayoría termina poco después desplazados o buscando oportunidades en otras escuderías. El caso reciente de Yuki Tsunoda ejemplifica esta dinámica: tras un intento de consolidarse en 2025, quedó fuera de la grilla para 2026.

Tsunoda había mostrado destellos de talento, pero su desempeño se vio afectado al compartir equipo con Verstappen, lo que evidenció una notable diferencia en rendimiento. Su trayectoria en Red Bull se caracterizó por resultados inconsistentes, llevando a la decisión de la escudería de optar por un nuevo talento, relegando a Tsunoda a un papel secundario. Sin contrato para la próxima temporada, su futuro es incierto y su paso por el equipo queda como un recuerdo del pasado.

Esta situación no es nueva. Pierre Gasly, actual compañero de Franco Colapinto, también vivió una experiencia similar; prometido como el futuro del equipo, no logró adaptarse al exigente ambiente y fue relegado a la escudería satélite tras seis meses. Alexander Albon, aunque mostró el potencial para sumar puntos, nunca logró cerrar la brecha con Verstappen y terminó su etapa en Red Bull buscando nuevas oportunidades en otros equipos.

El caso más emblemático es el de Daniel Ricciardo, quien logró competir a un alto nivel por un tiempo. Sin embargo, la creciente superioridad de Verstappen y la atención casi exclusiva del equipo hacia él llevaron a Ricciardo a explorar otros proyectos. A pesar de algunos logros fuera de Red Bull, su carrera ha ido en declive.

Sergio Pérez ha sido el que más ha resistido en esta dinámica, cosechando victorias y aportando de manera significativa a los campeonatos de constructores. Sin embargo, incluso él ha sentido la presión, donde el margen de error es mínimo y el crecimiento constante de Verstappen ha dejado al mexicano en una posición precaria.

Liam Lawson, quien solo tuvo dos carreras en el inicio de este año, fue resultado de un movimiento apresurado por parte de Red Bull, que evidenció la inestabilidad en la elección de compañeros. La trayectoria de estos pilotos deja claro que competir junto a Verstappen implica enfrentar un nivel de exigencia elevado. La salida de Tsunoda solo se suma a una lista de pilotos que, en redes sociales, se convierte en motivo de burla para el equipo de bebidas energéticas, que continúa cambiando de compañeros. Un cambio que, a largo plazo, parece beneficiar más al equipo que a los pilotos involucrados.