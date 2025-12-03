El inesperado revés económico que afecta a Lionel Messi

Lionel Messi enfrenta una noticia desafiante fuera del terreno de juego: su compañía inmobiliaria, Rostower, registró pérdidas de 7,5 millones de euros en su balance de 2024. Esta cifra representa un incremento superior al 300% en comparación con el año anterior, lo que se atribuye principalmente a un deterioro contable del valor de sus propiedades.

Fundada en 2013 para centralizar las inversiones inmobiliarias del futbolista, Rostower experimentó una transformación significativa en el último año. En 2024, la empresa adoptó el formato de socimi (sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado inmobiliario), lo cual le permitió listar acciones en el Portfolio Stock Exchange, una bolsa alternativa que le otorga ventajas fiscales al exigir la distribución del 80% de sus ganancias. Actualmente, el valor de mercado de Rostower supera los 223 millones de euros.

A pesar de las pérdidas, la actividad operativa se mantuvo estable, con ingresos de 7,1 millones de euros provenientes de alquileres y otras rentas. Las pérdidas se derivan de un ajuste de 5,8 millones en el valor contable de sus inmuebles, un movimiento que no afecta la liquidez inmediata, pero sí disminuye el patrimonio declarado.

A través de Rostower, Messi, quien jugará la final de la MLS contra Vancouver Whitecaps, gestiona una variada cartera de propiedades que incluye departamentos de lujo en ciudades como Londres, París, Ibiza y Barcelona, así como oficinas en Sitges y Castelldefels, y el edificio Rostower en el Eixample de Barcelona.

Rostower forma parte del holding Limecu España 2010, que centraliza todos los negocios del futbolista. Dentro de este conglomerado también opera Leo Messi Management, encargada de gestionar sus derechos de imagen. En 2023, Limecu facturó 109,3 millones de euros y reportó ganancias de 15,1 millones, evidenciando el impacto global de la marca Messi más allá del deporte.