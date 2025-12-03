Así quedó la zona que le tocó a la Selección Argentina en el Mundial de Rugby 2027

La Selección Argentina de rugby, bajo la dirección de Felipe Contepomi, conoció este miércoles a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Rugby 2027, que se celebrará en Australia del 1 de octubre al 13 de noviembre. Gracias a su condición de cabeza de serie, Los Pumas quedaron emparejados en el Grupo C junto a Fiyi, España y Canadá.

Esta será la undécima edición del torneo, que por primera vez contará con 24 selecciones. El nuevo formato incluye seis grupos de cuatro equipos, de los cuales clasificarán los dos primeros y los cuatro mejores terceros. El calendario del torneo se dará a conocer el 3 de febrero de 2026.

El certamen se disputará en siete sedes: Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville. Además, el número de partidos aumentará de 48 a 52, aunque para los equipos finalistas seguirán siendo necesarios siete encuentros para alcanzar el título.