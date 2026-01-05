El oro lideró el podio del ahorro en 2025 y fue la única inversión que duplicó su valor en pesos

El oro fue la inversión más rentable de 2025, con una suba superior al 100% en pesos.

Plazos fijos tradicionales y UVA también superaron a la inflación anual.

Una inversión de $1 millón en oro terminó el año cerca de los $2,07 millones.

El dólar y las acciones quedaron por debajo del avance de los precios.

Bitcoin cerró el año entre las opciones con peor desempeño.

El nuevo esquema cambiario marcará el pulso de las inversiones en 2026.

Con el inicio de un nuevo año, el balance de los ahorristas argentinos dejó una conclusión clara: el 2025 tuvo un ganador indiscutido y fue el oro. El metal precioso, una de las alternativas más tradicionales y conservadoras del mercado global, registró una suba superior al 100% en pesos y se ubicó muy por encima del resto de las opciones de inversión disponibles en el país. Junto con los plazos fijos —tanto tradicionales como ajustados por UVA— fueron los únicos instrumentos que lograron ofrecer una renta positiva frente a la inflación.

El análisis contempla el rendimiento de las principales alternativas de ahorro a partir de una inversión inicial de $1 millón realizada a comienzos de 2025 y mantenida durante doce meses. En ese período se evaluó el desempeño del dólar en sus distintas versiones (oficial, MEP y blue), los plazos fijos, las acciones líderes del mercado local, el oro y Bitcoin, en un año atravesado por fuertes cambios económicos y financieros.

En el balance mensual, diciembre mostró un comportamiento distinto al promedio anual. La inversión más rentable del último mes del año fue el dólar blue, que avanzó 6,6% y se reacomodó tras haber quedado rezagado frente a otras referencias cambiarias. Más atrás se ubicaron el oro, con una suba de 2,6%, y los plazos fijos tradicionales y UVA, que rindieron cerca de 2,5% en ambos casos.

Estos rendimientos permitieron empatar o superar levemente la inflación estimada para diciembre, que según proyecciones privadas se ubicó en torno al 2,6%. En contraste, el Bitcoin volvió a cerrar un mes negativo, con una caída del 3,3% en pesos, profundizando un mal cierre de año tras el retroceso del 16% registrado en noviembre.

Al observar el desempeño acumulado de todo 2025, el liderazgo del oro fue contundente. A nivel internacional, el metal subió cerca del 65% en dólares y alcanzó máximos históricos. Medido en pesos, ese avance fue aún mayor: quien invirtió $1 millón en oro a comienzos del año terminó diciembre con un capital cercano a los $2.070.000, más del doble del monto inicial.

El segundo lugar en el ranking anual fue para el plazo fijo tradicional. En este caso, el ahorrista que colocó $1 millón en enero acumuló a fin de año alrededor de $1.400.000, con una ganancia cercana a los $397.000. En tercer lugar se ubicó el plazo fijo UVA, que permitió alcanzar un capital aproximado de $1.325.000.

Estas tres alternativas lograron superar a la inflación acumulada del año, que llevó el poder de compra de aquel millón inicial a unos $1.309.000. El resto de los instrumentos, incluidos el dólar en sus distintas versiones, las acciones locales y las criptomonedas, quedaron por debajo del avance de los precios y no lograron preservar el valor real del ahorro.

De cara a 2026, el escenario aparece marcado por cambios relevantes. En enero comenzó a regir el nuevo esquema de bandas cambiarias para el dólar mayorista, que dejó atrás el ajuste fijo mensual para pasar a una actualización vinculada a la inflación pasada. Esto abre la puerta a un ritmo de corrección más rápido del tipo de cambio, que ya no cumple el rol de principal ancla de la economía.

A este factor se suma un contexto político más estable tras el resultado de las elecciones legislativas, lo que podría contribuir a una mayor calma en las variables macroeconómicas. Sin embargo, los analistas advierten que la economía mantiene una fuerte dependencia del ingreso de capitales financieros y de la llegada de divisas, especialmente las vinculadas a la cosecha gruesa en el segundo trimestre del año.

En ese marco, se espera que las tasas en pesos busquen fortalecerse para desalentar la dolarización, mientras que la volatilidad internacional seguirá influyendo en activos como el oro y el Bitcoin. El balance de 2025, en cualquier caso, dejó una enseñanza clara para los ahorristas: en un año de incertidumbre, las opciones más conservadoras fueron las que mejor protegieron el capital.