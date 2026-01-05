"Crecimiento sostenido en la lechería santafesina: Un futuro prometedor con desafíos por superar"

Por Jorge Levin

La lechería en Santa Fe está viviendo un momento de notable crecimiento, con un aumento interanual en la producción de leche que oscila entre el 12 y el 13%. Este fenómeno no es casualidad, sino el resultado de una estrategia bien diseñada que impulsa el gobierno provincial, liderado por Maximiliano Pullaro y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Gustavo Puccini. La provincia no solo ha logrado posicionarse a la cabeza de las exportaciones lácteas en Argentina, concentrando cerca del 50% de las ventas externas del sector, sino que lo ha hecho a través de políticas integrales que buscan fortalecer la infraestructura productiva y facilitar el acceso a la energía.

Una de las iniciativas más significativas ha sido la implementación del Fondo de Electrificación Rural (FER), que ha permitido conectar a más de 50 tambos a la energía trifásica. Esta medida no solo mejora la eficiencia del sector, sino que también lo hace más competitivo en un contexto donde la innovación y la modernización son clave. La capacidad de adaptarse y mejorar las condiciones de producción se ha visto reflejada en el auge de las exportaciones del sector, que crecieron un 19% a nivel nacional.

Es alentador ver que programas como Genera están recibiendo una alta demanda por parte de productores lecheros. Estas iniciativas facilitan el trabajo en áreas productivas y contribuyen a mejorar la logística, un aspecto crítico en un sector donde la frescura y calidad del producto son fundamentales. Asimismo, el programa Prosumidores 4.0 ha permitido que tanto grandes como pequeños productores ahorren energía, un beneficio tangible en tiempos de incertidumbre energética.

Más allá de los diagnósticos positivos, es fundamental que esta tendencia de crecimiento vaya acompañada de un firme compromiso con prácticas sostenibles. El director de Lechería de la provincia, Carlos De Lorenzi, ha subrayado la importancia de exportar más para garantizar el crecimiento del sector, y es necesario que cada uno de los actores, desde el gobierno hasta los productores, asuma este reto con seriedad.

Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Situaciones como las vividas por empresas como Verónica y SanCor ponen de manifiesto los desafíos que aún persisten en la industria. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Productivo para acompañar a estas empresas, es crucial que se sigan buscando soluciones viables. La pegajosa realidad del financiamiento y la búsqueda de socios estratégicos demanda una atención constante y un compromiso a largo plazo.

En conclusión, la lechería santafesina no solo está en un momento de auge, sino que tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de producción sostenible y eficiente. Con un gobierno que impulsa políticas públicas efectivas y un sector privado que se esfuerza por adaptarse a las demandas del mercado internacional, el futuro parece prometedor. No obstante, hay que seguir trabajando en la integración de buenas prácticas y en el acompañamiento a las empresas que enfrentan dificultades, para asegurar que esta industria no solo crezca, sino que lo haga de manera inclusiva y responsable.