El programa "Castraciones en tu Barrio" llega al Italia

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis del Gobierno Municipal informa que el programa "Castraciones en tu Barrio" se desarrollará del lunes 5 al viernes 9 de enero, de 7:30 a 12:30, en la vecinal del barrio Italia, ubicada en Bollinger 161. En el barrio San José no habrá servicio entre el 5 y el 16 de enero.

Durante esas jornadas, se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, vacunación antirrábica y desparasitación.

No es necesario solicitar turno, es por orden de llegada desde las 7:30. Los animales deben asistir con un ayuno de 8 horas de alimentos sólidos y 6 horas de líquidos. Deben estar acompañados por un adulto a cargo, y llevar una manta.

El programa "Castraciones en tu Barrio" continúa recorriendo diferentes sectores de la ciudad, acercando una prestación gratuita, segura y fundamental para la salud de las familias y la convivencia comunitaria.

En las próximas semanas visitará:

. 12 al 16/01 Ilolay - Avda Williner 856.

. 19 al 23/01 G. Lehmann - Oroño 156.

. 26 al 30/01 Mosconi - Sgto. Cabral 685.

.02 al 06/02 Jardín - M. Brasca 650.