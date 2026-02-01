Repunte estacional del dólar ahorro en diciembre tras el alivio cambiario de noviembre

La compra de dólar ahorro volvió a crecer en diciembre tras la fuerte caída de noviembre.

El repunte respondió mayormente a factores estacionales y no a un aumento de la incertidumbre.

Las personas humanas lideraron la demanda, con un saldo neto de u$s2.793 millones.

Desde la flexibilización cambiaria, las compras superan los u$s26.000 millones.

El agro aportó divisas clave para compensar la demanda minorista.

El déficit de cuenta corriente estuvo impulsado por servicios y consumos en el exterior.

El cierre de diciembre mostró un cambio en la dinámica del mercado cambiario minorista respecto del mes previo. Luego de un noviembre marcado por una fuerte descompresión, la demanda de dólar ahorro volvió a crecer, aunque sin señales de un retorno pleno a la lógica defensiva que históricamente caracterizó a los períodos de mayor incertidumbre económica. El incremento respondió, en gran medida, a factores estacionales vinculados al cierre del año y a los gastos asociados a vacaciones y consumos en el exterior.

De acuerdo con el Balance Cambiario del Banco Central, las personas humanas volvieron a liderar la demanda de divisas durante diciembre y registraron la mayor compra neta entre los distintos sectores, con un saldo positivo de u$s2.793 millones. Ese resultado estuvo explicado principalmente por la adquisición de billetes sin un destino específico, una conducta que suele intensificarse en los últimos meses del año.

Durante diciembre, las compras brutas de dólares por parte de los ahorristas alcanzaron los u$s2.186 millones, mientras que las ventas se ubicaron en torno a los u$s477 millones. El contraste con noviembre fue evidente: en ese mes, las compras habían caído a u$s1.597 millones, el nivel más bajo desde la flexibilización cambiaria, en un contexto de menor tensión financiera y mayor estabilidad en las expectativas.

La evolución reciente se inscribe en un proceso más amplio de dolarización de carteras iniciado tras la eliminación parcial de las restricciones cambiarias. Desde ese momento, los argentinos adquirieron más de u$s26.000 millones en el mercado oficial, mientras que el acumulado anual de compras de personas humanas alcanzó los u$s32.114 millones. El dato refleja tanto la reapertura del canal formal como la persistencia de la preferencia por el dólar como resguardo de valor.

El recorrido mensual muestra picos y correcciones que acompañaron el clima económico y político. En abril, cerca de un millón de personas accedieron al mercado de cambios y compraron u$s2.077 millones. La demanda continuó en ascenso en los meses siguientes, con incrementos sostenidos hasta julio. Luego de una pausa en agosto, septiembre marcó el máximo del período, con compras por u$s5.130 millones, impulsadas por el contexto preelectoral. En octubre, la demanda se mantuvo elevada y recién en noviembre se produjo un quiebre significativo, antes del repunte observado en diciembre, cuando alrededor de 1,5 millones de personas volvieron a comprar dólares.

En el balance general, el Sector Privado no Financiero cerró diciembre con una compra neta de divisas por u$s978 millones. La fuerte demanda minorista fue parcialmente compensada por los ingresos del complejo oleaginoso-cerealero, que registró un ingreso neto de u$s1.139 millones, y por las ventas del resto del sector real. El aporte del agro volvió a ser clave para atenuar las presiones sobre el mercado cambiario.

Desde el punto de vista de la cuenta corriente, el último mes del año arrojó un déficit de u$s1.565 millones, explicado principalmente por los egresos vinculados a ingresos primarios y servicios. En este último rubro, el déficit estuvo asociado sobre todo a los consumos con tarjetas en el exterior, aunque el impacto fue moderado por el hecho de que una proporción significativa de esos gastos se cancela directamente con fondos en moneda extranjera.

En síntesis, el repunte de diciembre no implicó un cambio estructural en el comportamiento de los ahorristas, sino una reversión parcial del alivio observado en noviembre. La dinámica cambiaria cerró el año con mayor demanda minorista, pero todavía lejos de los picos de dolarización asociados a episodios de fuerte inestabilidad.