Pullaro desde la Maratón Santa Fe–Coronda: “Es la expresión más profunda de lo que somos como provincia”

La costa santafesina volvió a ser escenario de uno de los eventos más emblemáticos del calendario deportivo nacional. Desde la largada de la 48ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda, el gobernador Maximiliano Pullaro habló sobre el significado profundo de la prueba y su valor simbólico para la identidad colectiva de la provincia.

“Primero quiero felicitar a todos los organizadores. Esto no se hace solo ni con el financiamiento del gobierno provincial. Hay muchísima gente que trabaja durante todo el año para que hoy estemos viviendo esto”, expresó el mandatario, acompañado por la ministra Victoria Tejeda.

Pullaro definió a la maratón como una construcción colectiva que atraviesa generaciones. “La Santa Fe–Coronda tiene que ver con nuestra identidad. Siempre alguien te va a contar una anécdota de alguna edición. Forma parte de nuestra memoria y de nuestra historia como santafesinos”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que la competencia refleja los valores que su gestión busca proyectar. “Habla de la cultura del esfuerzo, de superarse a uno mismo, de entender que nadie puede solo. Incluso en los deportes individuales hay equipos que acompañan. Esos son los valores que queremos enarbolar en la provincia”, remarcó.

El deporte como política de Estado

El gobernador vinculó la Santa Fe–Coronda con una mirada estratégica sobre el deporte como política pública. Señaló que la provincia se viene preparando para los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán este año y reunirán a más de 6.000 atletas de primer nivel en distintas disciplinas.

“Van a ser el evento deportivo más grande de América Latina. Por eso estamos invirtiendo en infraestructura en Santa Fe, Rosario, Rafaela y Recreo: estadios, microestadios, pistas y obras que van a quedar como legado para los próximos años”, explicó.

Pullaro destacó que esa inversión no se limita a grandes escenarios. “El gobierno provincial está invirtiendo en infraestructura deportiva en casi todos los clubes de la provincia, a través de distintos programas. Creemos en el deporte y en los valores del deporte como herramienta de transformación social”, sostuvo.

También vinculó esas políticas con otras áreas de gestión. “A la par de las políticas de seguridad, el trabajo del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Deportes permite que muchos jóvenes se vuelquen al deporte y no al ocio. Esa es una política pública integral”, afirmó.

Una fiesta popular y un legado a futuro

El mandatario definió a la Santa Fe–Coronda como una fiesta popular que excede lo deportivo. “Esto es una fiesta única. Se vive en el río, en las embarcaciones, en familia, con alegría, pero también con responsabilidad”, dijo, al pedir respeto por los protocolos de seguridad establecidos por Prefectura Naval.

Pullaro confirmó que estará presente en la llegada a Coronda para recibir a los nadadores. “Voy a ir a alentar a los nuestros, a abrazar a los que lleguen y también a los que no, porque llegar hasta acá ya es el resultado de un esfuerzo enorme, de años de entrenamiento y sacrificio”, expresó.

Finalmente, convocó a los santafesinos a apropiarse del proceso que vive la provincia. “Les pido que incorporen los Juegos Suramericanos como propios, que los empiecen a vivir. Dentro de 20 o 30 años nos vamos a acordar de este momento. De eso se trata una política de Estado: de dejar legado, infraestructura y acontecimientos que marquen una generación”, concluyó.

