El ayuno intermitente: ¿realmente efectivo para perder peso?

El ayuno intermitente, que implica alternar períodos de ingesta mínima o nula con períodos de alimentación normal, ha ganado popularidad en redes sociales por su promesa de pérdida de peso rápida. Sin embargo, una reciente revisión de estudios de la organización Cochrane plantea dudas sobre su efectividad.

Luis Garegnani, director del Centro Cochrane Asociado en Buenos Aires y autor principal de la investigación, sostiene que "el ayuno intermitente no parece funcionar para adultos con sobrepeso u obesidad que intentan perder peso". El análisis incluyó 22 ensayos clínicos aleatorizados con 1.995 participantes de distintos continentes, evaluando diversas modalidades de ayuno, como el ayuno en días alternos.

Los resultados, que abarcaron hasta 12 meses de seguimiento, revelaron que el ayuno intermitente no tuvo un efecto clínicamente significativo en la pérdida de peso en comparación con las pautas alimentarias tradicionales o la falta de intervención.

Garegnani subraya que la falta de evidencia concluyente es evidente, dado que muchos estudios involucraron muestras pequeñas y reportes inconsistentes. La mayoría de los participantes eran individuos de países de altos ingresos, lo que limita la generalización de los resultados a otros grupos.

La revisión también destaca la necesidad de estudios a largo plazo, ya que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un enfoque integral. Garegnani enfatiza la discrepancia entre la percepción pública y la evidencia científica en torno al ayuno intermitente.

Aunque algunos investigadores consideran que el ayuno intermitente podría ser beneficioso para ciertas personas, la actual evidencia no respalda el entusiasmo que se observa en plataformas digitales. “Es importante no extrapolar los resultados”, advierte Garegnani, sugiriendo que las recomendaciones deben adaptarse a las características individuales de cada paciente.

Desde España, Ana Belén Crujeiras, experta en obesidad, señala que, aunque la revisión es rigurosa, la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento es breve. Por otro lado, Crujeiras menciona que el ayuno intermitente puede ser eficaz si se realiza adecuadamente, ya que puede inducir cetosis, beneficiando la salud.

La obesidad requiere un tratamiento personalizado, y la supervisión de profesionales en nutrición es esencial para determinar la mejor estrategia para cada individuo.