Turismo aventura en Argentina

Argentina se consolida como un destino mundial para los amantes de la aventura y el ecoturismo, ofreciendo una amplia gama de actividades en entornos naturales únicos a lo largo del año. Desde la majestuosa Cordillera de los Andes hasta sus mares, lagos y ríos, el país atrae a turistas y exploradores en busca de adrenalina y nuevas experiencias.

En San Juan, dos puntos destacados son Cuesta del Viento y Pampa del Leoncito, ideales para practicar windsurf y carrovelismo, respectivamente. Estas localidades son conocidas por sus vientos fuertes, alcanzando ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, que permiten velocidades de deslizamiento de hasta 135 kilómetros por hora.

El norte argentino ofrece experiencias emocionantes para los aficionados al rafting, con el dique Cabra Corral y el río Juramento en Salta, así como el Río Aluminé en la Patagonia, que será escenario del Mundial de Rafting el próximo año. Este evento representa una excelente oportunidad para explorar el Corredor de Los Lagos y la Ruta del Pehuén.

En Mendoza y San Juan, las cabalgatas recrean el histórico Cruce de los Andes, con opciones que van desde excursiones de un día hasta travesías prolongadas que permiten dormir bajo el cielo estrellado. Además, hay opciones más tranquilas que incluyen días de campo y asados criollos.

El Parque Nacional Talampaya, patrimonio de la humanidad, ofrece recorridos en bicicleta que destacan por sus paisajes únicos, ideales para los aventureros. Las travesías, guiadas por expertos, permiten explorar este territorio extraordinario.

En Córdoba, el trekking por los cerros como el Champaquí, el Uritorco y Los Gigantes, promete vistas panorámicas de ríos y bosques que cautivan a los excursionistas.

Entre las aventuras más destacadas en Argentina se encuentran el trekking por la región de los Siete Lagos, el rafting en el río Manso en Bariloche y San Rafael, y el buceo con lobos marinos cerca de Puerto Madryn. Este último es un destino reconocido a nivel nacional y preferido por aficionados y profesionales.

Los viajeros también pueden desafiar a las cumbres más altas de América, como el Aconcagua en Mendoza, el Mercedario en San Juan y el Fitz Roy en Santa Cruz. Para quienes buscan disfrutar del paisaje desde el aire, el parapente es una opción en lugares como Famatina (La Rioja) y el Cerro San Javier (Tucumán).

Con múltiples opciones para los apasionados de las aventuras al aire libre, Argentina se posiciona como un referente en turismo de aventura a nivel mundial.