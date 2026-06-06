"Las 500 Millas marcaron la historia del deporte rafaelino y argentino"

El intendente Leonardo Viotti encabezó este viernes la bienvenida oficial a los participantes y visitantes que llegaron a la ciudad para formar parte de una nueva edición de las tradicionales 500 Millas, en un año especialmente significativo al cumplirse el centenario de la histórica competencia.



"Muy buena mañana para todos. Bienvenidos a quienes nos visitan de otras localidades, a la ciudad de Rafaela", expresó el mandatario local al iniciar su discurso, destacando la importancia de un evento que definió como "un clásico" para la ciudad y para el deporte argentino.



Durante sus palabras, Viotti remarcó que "no es un año más", ya que se celebran los 100 años de las 500 Millas, una competencia que "marcó la historia del deporte rafaelino y del deporte argentino".



Además, el intendente señaló que Rafaela atraviesa un año muy importante desde lo deportivo, teniendo en cuenta que en septiembre será una de las sedes de los Juegos Suramericanos junto a Rosario y Santa Fe. En ese sentido, explicó que parte del recorrido previsto para esta actividad atraviesa sectores donde se desarrolla infraestructura vinculada a ese evento internacional.



Viotti también agradeció especialmente al Club Atlético de Rafaela y a su subcomisión por el trabajo realizado para organizar las actividades del centenario.



"Quiero agradecer muchísimo al Club Atlético de Rafaela, a la subcomisión en particular, que han hecho un gran trabajo y tienen un cronograma de actividades muy amplio para todo el año para celebrar estos 100 años de las 500 Millas. Nosotros acompañamos desde el municipio, apoyando, pero el gran trabajo lo hace el club", sostuvo.



Asimismo, puso en valor el escenario elegido para la largada y la recuperación del patrimonio urbano de la ciudad: "Estamos acá en un pedazo de historia de Rafaela, sobre los adoquines recientemente puestos en valor. Estos adoquines tienen casi 100 años, casi tantos años como aquella primera carrera".



Finalmente, el intendente dio la bienvenida a los visitantes de distintos puntos del país y también del exterior, especialmente de Uruguay, y los invitó a disfrutar de las actividades previstas durante todo el fin de semana.



"Sé que les gusta juntarse todos los años, charlar, verse, así que sin duda vamos a tener tres días hermosos recordando esas 500 Millas y recorriéndolas nuevamente. Bienvenidos a Rafaela y éxitos en este gran evento", concluyó.