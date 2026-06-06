Suspendieron Plaza Feria y este fin de semana no habrá actividad

La Municipalidad de Rafaela informó que la edición de Plaza Feria prevista para este fin de semana fue suspendida debido al pronóstico de condiciones climáticas adversas y a las intervenciones que actualmente se desarrollan en la Plaza 25 de Mayo.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura explicaron que la decisión fue tomada tras evaluar tanto el estado del tiempo previsto para los próximos días como las condiciones del espacio donde habitualmente se lleva adelante la propuesta.

Actualmente, distintos sectores de la plaza se encuentran afectados por las obras de remodelación y mejoras que se ejecutan en el lugar, situación que dificulta el normal funcionamiento de la feria y la circulación segura de expositores y visitantes.

Con el objetivo de garantizar una mejor experiencia para los feriantes y para el público que habitualmente acompaña la iniciativa, las autoridades adelantaron que ya trabajan en una nueva fecha para su realización.

En este sentido, la intención es que la edición suspendida pueda concretarse los días 13 y 14 de junio, siempre que las condiciones climáticas y operativas lo permitan.

Plaza Feria se ha consolidado como uno de los espacios de encuentro más importantes de la ciudad, reuniendo a emprendedores, artesanos y productores locales en una propuesta que combina cultura, gastronomía y producción regional.