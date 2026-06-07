Capacitaron en RCP al personal del Refugio de Invierno para reforzar la respuesta ante emergencias

Con el objetivo de mejorar la calidad de atención y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, el personal que desempeña tareas en el Refugio Municipal de Invierno participó de una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

La actividad se desarrolló la semana pasada y estuvo a cargo de Daniel Benítez. De la capacitación participaron trabajadores de distintas áreas del dispositivo, entre ellos enfermeras, operadores y personal de limpieza.

La coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, Marcia Molina, destacó la importancia de este tipo de instancias de formación y señaló que permiten brindar mejores herramientas a quienes cumplen funciones dentro del espacio.

“Buscamos fortalecer la calidad del servicio y que todo el equipo cuente con conocimientos básicos para actuar correctamente ante una eventual emergencia”, explicó.

Un espacio de contención para personas en situación de calle

El Refugio Municipal de Invierno funciona en el barrio Mora y fue concebido como un dispositivo de asistencia integral destinado a acompañar a personas en situación de calle.

Además del alojamiento temporal, el espacio ofrece acompañamiento social y sanitario con el objetivo de promover procesos de inclusión y favorecer la reconstrucción de proyectos de vida.

La iniciativa fue puesta en marcha durante 2025 por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, como respuesta a una problemática que suele profundizarse durante los meses más fríos del año.

Un puente hacia soluciones de fondo

Desde el municipio remarcan que el refugio no constituye una solución definitiva, sino una herramienta de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

En ese sentido, Molina subrayó que el objetivo principal es generar oportunidades que permitan abordar de manera integral las problemáticas que llevan a una persona a vivir en la calle.

“El refugio no es la solución, es un puente para llegar a la resolución de la problemática”, sostuvo la funcionaria.

Cómo acceder al refugio

Las personas interesadas en ingresar al dispositivo deben encontrarse en situación de calle y realizar previamente una entrevista de evaluación en el primer piso del edificio municipal.

Asimismo, desde el municipio convocan a los vecinos que conozcan o detecten personas que necesiten asistencia a comunicarse con el equipo responsable.

Para solicitar información o realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 3492-575845, de lunes a viernes entre las 7:00 y las 13:00. También es posible acercarse personalmente al primer piso de la Municipalidad, donde se brinda el asesoramiento correspondiente.