Jorge Asís afirmó que “el peronismo todavía funciona” tras la multitudinaria despedida del Indio Solari

Jorge Asís aseguró que la despedida del Indio Solari mostró que “el peronismo todavía funciona”

Más de un millón de personas participaron del homenaje en Avellaneda

El analista consideró que la movilización fue una advertencia para el Gobierno nacional

Desde La Libertad Avanza rechazaron que la convocatoria tenga un significado electoral

Florencia Arietto afirmó que el fenómeno del Indio supera a los actuales dirigentes peronistas

La organización del velatorio volvió a exponer diferencias entre la Provincia y la Casa Rosada

La multitudinaria despedida de Carlos “Indio” Solari en el partido bonaerense de Avellaneda generó un fuerte impacto político además de la conmoción cultural y musical que provocó la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La masiva convocatoria, que reunió a más de un millón de personas en Villa Dominico, abrió un debate sobre la capacidad de movilización social del peronismo y derivó en cruces entre dirigentes y referentes vinculados al oficialismo y la oposición.

Uno de los primeros en darle una interpretación política al fenómeno fue el escritor y analista Jorge Asís, quien consideró que la despedida pública del músico constituyó una demostración de vigencia del peronismo y una señal de advertencia para el gobierno de Javier Milei.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Asís sostuvo que la magnitud de la movilización popular superó incluso a la despedida de importantes figuras políticas y culturales del país. “El peronismo todavía funciona, conmueve, sorprende, moviliza y, por si fuera poco, emociona”, escribió el ex funcionario y analista, quien vinculó directamente el fenómeno social alrededor del Indio Solari con la tradición política peronista.

Para Asís, la capacidad de convocatoria observada durante el velatorio expuso la persistencia de una identidad popular y territorial que trasciende lo estrictamente musical y que mantiene una fuerte conexión con sectores históricamente ligados al peronismo bonaerense.

La interpretación del escritor no tardó en encontrar respuestas dentro de La Libertad Avanza. La senadora bonaerense Florencia Arietto salió al cruce de los dichos de Asís y rechazó que la multitudinaria despedida del músico pueda ser leída como un fenómeno político novedoso o como una demostración de fortaleza electoral del peronismo.

“Jorge, el pueblo se divide en peronismo-antiperonismo. El que convence al 15 por ciento neutral gana”, sostuvo la dirigente libertaria, quien además recordó que distintos espacios políticos lograron en diferentes momentos capitalizar ese electorado fluctuante. Según planteó, primero lo hicieron los radicales, luego el kirchnerismo, más tarde Mauricio Macri y actualmente el oficialismo encabezado por Milei.

Arietto también minimizó la lectura política de la movilización y afirmó que el fenómeno generado por el Indio Solari supera incluso la capacidad de convocatoria de los principales dirigentes peronistas actuales. “El Indio moviliza más peronchos que Cristina y Axel. Ese es el dato”, expresó, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La discusión política se produjo luego de que más de un millón de personas participaran de la despedida pública del músico en el Polideportivo José María Gatica de Villa Dominico, en el municipio de Avellaneda. Durante más de 18 horas, miles de fanáticos realizaron extensas filas que llegaron a superar las 80 cuadras para darle el último adiós a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

La magnitud de la convocatoria reavivó además el debate sobre la decisión del Gobierno nacional de descartar inicialmente la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación o en la Casa Rosada. Finalmente, la organización quedó en manos de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Avellaneda, conducido por Jorge Ferraresi, que pusieron a disposición la infraestructura necesaria para concretar el homenaje masivo.

En ese marco, dirigentes del peronismo bonaerense destacaron la capacidad organizativa del operativo y buscaron asociar la masiva participación popular con una demostración de fortaleza territorial y cultural del movimiento. Desde el oficialismo nacional, en cambio, relativizaron el impacto político del fenómeno y lo atribuyeron principalmente al peso simbólico y artístico que el Indio Solari conserva entre amplios sectores de la sociedad argentina.