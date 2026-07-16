Lionel Messi dejó un fuerte mensaje después de la clasificación: "Nadie nos regaló nada"

Lionel Messi celebró una nueva final del mundo y destacó el espíritu competitivo de la Selección Argentina tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Luego del triunfo en Atlanta, el capitán argentino valoró el recorrido del equipo y remarcó el esfuerzo que viene realizando el plantel en los últimos años.

“Es una locura lo que viene consiguiendo este grupo. Son cinco finales seguidas. Venimos de ser campeones del mundo y ahora otra vez estamos entre los dos mejores”, expresó Messi al finalizar el encuentro.

El rosarino también aprovechó para responder a quienes cuestionan el recorrido del seleccionado argentino y destacó el carácter del plantel. “Duela a quien le duela y digan lo que digan, este grupo demuestra que adentro de la cancha nadie le regala nada. Siempre compite y sale a buscar los partidos con mucho amor propio”, afirmó.

Messi y el significado de vencer a Inglaterra

En diálogo con distintos medios tras el partido, el capitán reconoció que el duelo frente a Inglaterra tenía un significado especial para todo el país, aunque insistió en que el equipo se enfocó únicamente en lo deportivo.

“Si perdíamos con Inglaterra iba a salir gente a decir alguna boludez. Era un partido muy importante, el pueblo argentino quería esta victoria y nosotros también”, señaló.

Además, recordó el momento de la salida al campo de juego y la emoción que generó escuchar el himno nacional antes del encuentro. “Cuando empezamos a entrar y sonó el himno vivimos sensaciones muy especiales”, confesó.

La reacción de Argentina para llegar a otra final

Messi también destacó la capacidad del equipo para recuperarse en un partido que se había complicado por momentos.

“Lo fuimos a buscar otra vez cuando el partido se puso difícil. Nunca dejamos de creer ni de intentarlo con nuestro juego. Los metimos contra su arco y conseguimos una victoria enorme”, sostuvo.

Para el capitán, la fortaleza del grupo sigue siendo uno de los principales argumentos del seleccionado. “Este grupo, cuando está unido, siempre da un plus”, aseguró.

Lo que espera de la final ante España

Por último, Messi analizó el desafío que representará enfrentar a España en la definición del Mundial.

“Es una selección enorme, con grandísimos jugadores y una identidad de juego muy marcada desde hace muchos años. Conozco a varios futbolistas porque los sigo y porque muchos pasaron por Barcelona. Va a ser una final muy especial y seguramente muy pareja”, concluyó.