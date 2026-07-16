Argentina vs. España, la gran final del Mundial 2026: así juega la Roja, quiénes son sus figuras y cómo llegó al partido decisivo

La Selección Argentina volvió a instalarse entre los dos mejores equipos del planeta y quedó a un solo partido de alcanzar el bicampeonato mundial. Tras una intensa victoria frente a Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta, el conjunto de Lionel Scaloni aseguró su lugar en la gran final del Mundial 2026.

El próximo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, la Albiceleste buscará un nuevo título frente a una selección de España que llega en un gran momento futbolístico.

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, también accedió al partido decisivo luego de una sólida actuación frente a Francia, a la que venció por 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Además del atractivo deportivo, la final tendrá un condimento especial: será el reencuentro entre Scaloni y quien fue uno de sus referentes durante su formación como entrenador.

Cómo juega España: un equipo ofensivo, intenso y con figuras desequilibrantes

España mantiene la esencia del tradicional fútbol de posesión, aunque con una versión mucho más vertical y agresiva. Bajo el mando de Luis de la Fuente, el equipo combina circulación rápida, presión alta y ataques constantes por las bandas.

El esquema habitual es un 4-3-3, que durante la posesión suele transformarse en un sistema mucho más ofensivo, con los laterales proyectados y los extremos ocupando posiciones interiores para generar superioridad numérica cerca del área rival.

Laterales con protagonismo

Uno de los grandes puntos fuertes de España está en sus defensores de banda.

Pedro Porro, por el sector derecho, aporta profundidad, velocidad y una permanente sociedad con Lamine Yamal, aprovechando los espacios que genera el joven atacante.

Por la izquierda aparece Marc Cucurella, clave tanto en la recuperación como en la salida limpia. Su entendimiento con Nico Williams convierte ese sector en una de las principales armas ofensivas del conjunto español.

Presión alta y dominio del mediocampo

Otra de las características del equipo europeo es la intensidad para recuperar la pelota. Tras cada pérdida, España presiona inmediatamente en campo rival con el objetivo de recuperar la posesión lo antes posible.

En ese funcionamiento sobresale Rodri, considerado el gran equilibrio del equipo. El mediocampista organiza la salida, marca el ritmo del partido y sostiene el balance defensivo gracias a su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con precisión.

Lamine Yamal y Nico Williams, las grandes amenazas

En ataque, España cuenta con dos de los futbolistas más desequilibrantes del torneo.

Lamine Yamal, ubicado por la derecha, suele enganchar hacia el centro para asistir o buscar el remate, mientras que Nico Williams, por la izquierda, explota su potencia física y velocidad para superar rivales en el uno contra uno.

El camino de España hacia la final del Mundial 2026

España inició su participación en el Grupo H, donde terminó como líder tras una campaña sólida.

Empató 0-0 frente a Cabo Verde en el debut.

frente a en el debut. Goleó 4-0 a Arabia Saudita .

a . Cerró la fase de grupos con un triunfo 1-0 sobre Uruguay.

En la etapa eliminatoria confirmó su candidatura al título:

Venció 3-0 a Austria .

a . Eliminó a Portugal por 1-0 en el clásico ibérico.

por en el clásico ibérico. Superó 2-1 a Bélgica en cuartos de final.

a en cuartos de final. Derrotó 2-0 a Francia en semifinales para conseguir el boleto al partido decisivo.

Ahora, España intentará conquistar su segundo título mundial, mientras que Argentina buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y volver a escribir otra página dorada en su historia