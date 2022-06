Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen y un detalle en su espejo la mandó al frente

Desde finales del año pasado, la relación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen parecía irse en picada luego de que el empresario hubiera ayudado a Mauro Icardi con la China Suárez y, según otras fuentes, este le fue infiel a la modelo. Sin embargo, unas fotos que comenzaron a circular gracias a Juariu indicarían que todo es lo contrario a lo que muchos pensaban.

Hace tan solo unas semanas, todo indicaba que entre Zaira Nara y el empresario se había terminado todo. “Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen, voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy, solo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel”, le comentó la hermana de Wanda a Pía Shaw en su momento.

Pero todo indicaría que esto no sería así, sino su relación se encuentra intacta y todas esas versiones no eran más que simples rumores. En el último fin de semana, la modelo y el empresario fueron vistos por las ciudades uruguayas de Colonia y Carmelo y, pese a que muchos no se habían dado cuenta de eso, la influencer Juariu los descubrió y decidió mandarlos al frente a través de sus redes sociales, además de revelar la “maldición” que existe para las parejas que deciden viajar ahí.

A través de unas cuantas historias de Instagram, Juariu cumplió una serie de capturas de algunos de los posteos de Zaira Nara. “De vacaciones, escribió la influencer en una de las tantas publicaciones.

Pero lo que destacó de la foto, y dejó ver a sus seguidores ampliándola, fue que detrás del espejo de Zaira Nara podía verse a la boina de su pareja. “Boina alert”, escribió y, a continuación, le sumó una nueva imagen de la pareja de espaldas en un bar conocido de Colonia.

Pero no todo quedó ahí, sino que la joven influencer publicó un comentario de un seguidor que le decía que “cuando te vas a Colonia con tu pareja, volvés y te separás”. “Yo no se lo quería decir, pero sé de la maldición”, escribió ella entorno a Zaira Nara y su pareja.

