“Estábamos al ladito”, Camila Homs rompió el silencio sobre el encuentro con Rodrigo De Paul en un boliche

Camila Homs y Rodrigo De Paul habían coincidido en un famoso boliche de costanera, Tequila, y en Socios del Espectáculo contó cómo fue el inesperado encuentro con su ex pareja.

El encuentro se dio antes del cumpleaños del futbolista, el cual festejó junto a su nueva novia, Tini Stoessel, y en el programa de Rodrido Lussich y Adrián Pallares comentó: “Lo pasamos súper con amigas, divirtiéndome y ahí estuve con Paul. Pasándola bien como siempre, divertida”, dijo mientras estaba en la puerta del teatro con sus hijos.

Rodrigo se encuentra en Argentina durante sus vacaciones, se reencontró con sus hijos y viajó al interior del país para ver a Tini durante la gira.

Al decir Paul, la movilera quedó confundida y le consultó: “¿Entonces ustedes tienen un buen diálogo? ¿Se vieron?”, y la modelo respondió: “Sí, sí. Pero con Paul de Multitalent”.

Y entonces indagó sobre el encuentro: “Estaba Rodrigo de Paul también en Tequila”, a lo que dijo: “Sí, estábamos ahí al ladito, pero nada. Todo bien”.

“Después de comer en Gardiner fueron para Tequila. Uno estaba en una punta y el otro, en otra. Lo que sí es que ella tuvo que bailar los temas de Tini, no le quedó otra”, dijo Paula Varela picante.

Cuando fue consultada sobre si estaba saliendo con alguien, ella se limitó a decir: “Estoy muy bien. Estoy bien.”

En los últimos días fue relacionada con Nacho Lecouna, el ex de Cande Tinelli, aunque dejó en claro que no era cierto: “No con Nacho no, no. Toda la mejor con Nacho pero no, cero”.

Un testigo del encuentro, comentó que las mesas que ocuparon estaban a menos de dos metros de distancia, y hubo una situación de tensión, ya que no intercambiaron palabras. Además, existió un acercamiento entre ambos cuando Homs y Paul García Navarro se cambiaron a una mesa más grande.

Fuente: la100.cienradios.com