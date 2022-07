Poco feliz discurso de apertura de Claudio Stepffer

Un acontecimiento como el Festival de Teatro de todo Rafaela, siempre tiene a un estúpido que embarra todo. En este caso el "chupamedias" de turno fue el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, quien tuvo un discurso de apertura poco feliz y que no estuvo a la altura del acontecimiento. Con edulcoradas y empalagosas palabras hacia Omar Perotti en el principio de su discurso, culmino con un tonto chauvinismo local digno de un narcisista ignorante. "Creo que solo Rafaela puede hacer un festival como este y sostenerlo durante tantos años. Más allá de las crisis, de las grietas que tanto nos dañan, este encuentro actualiza, salvaguarda y fortalece dos principios fundamentales e imprescindibles de nuestra sociedad y de nuestra condición humana: la pluralidad y la democracia", dijo sin ni siquiera ponerse colorado de la estupidez que estaba diciendo.

Algún día los funcionarios deberían entender que cuando llegan a los cargos públicos representan a la totalidad de los ciudadanos y no a un minúsculo sector. El Festival de Teatro se hace por el aporte de todos los rafaelinos, por el que quizá ni siquiera va a ver ninguna obra, pero paga sus impuestos para que los fondos se puedan destinar a este acontecimiento que es orgullo de Rafaela, pero de ninguna manera se puede ser tan pretencioso y decir sin pudo que solo Rafaela lo puede organizar.

Hay que tener una mente mucho más abierta y aperturista, y más si de cultura se habla. El Festival de Teatro, reiteramos, es un orgullo para Rafaela, pero también es de buen funcionario que hay muchas cosas por mejorar y eso lo va a hacer mucho más grande e importante a lo largo del tiempo.

Pensar que solo Rafaela puede realizar un festival de estas características no hace más que menospreciar al mismo festival.

Hay que tener modestia y pensar que siempre se puede mejorar, y por sobre todo que no somos los únicos, que muchos están a nuestra altura y lo importante es aprender día a día para mejorar día a día.

En fin, el funcionario no deja de ser un integrante más de un equipo liderado por Luis Castellano y manejado por Omar Perotti, poco se puede esperar, quizá si en vez de hablar tanto se agarrará los libros, que no muerden, podría nutrirse y aprender que hay festivales tan buenos como el de Rafaela que llevan muchos más años que este y no pregonan localismos baratos a los cuatro vientos.

Claudio Stepffer, usted es joven y el cargo que ocupa lo debe honrar siendo más aperturista y teniendo la cabeza más acomodada. El Festival de Teatro de Rafaela no es de un grupo político, ni Rafaela descubrió el agujero del mate, si comprende eso, quizá pueda entender muchas otras cosas.