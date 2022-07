Aseguran que Gerard Piqué quiere volver con Shakira tras la reaparición de Antonio de la Rúa: “Le habló bonito”

Gerard Piqué y Shakira están envueltos en una conflictiva separación. Después de múltiples rumores de infidelidad del central del Barcelona, la cantante colombiana le puso punto final a una relación de más de una década.

Lo cierto es que el español habría dado marcha atrás con algunas de sus actitudes (por ejemplo, como presentarle a “una amiga muy especial” a sus hijos) para reconquistar a su ex pareja. Piqué decidió cortar con este affaire y preparar una estrategia para volver a estar con Shakira.

Sin embargo, al parecer tendrá competencia porque Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino y ex pareja de la cantante colombiana, le habría pegado un llamado a Shakira para rememorar su vínculo. “Parece que Mr. de la Rúa se puso las pilas, la llamó y le habló bonito al oído a Shakira, le dijo que había que recodar viejos tiempos. Yo conozco a de la Rúa muy bien y al parecer fue él que la lastimó, o sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakira que estaban por el suelo”, explicaron en el programa Chisme no like, y añadieron que ambos intercambiaron mensajes.

Contención en casa

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló hace unas semanas sobre Piqué y cómo venía llevando la separación. “Piqué está sufriendo mucho. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, señaló Laporta.

Cabe destacar que el defensor central se habría reunido con Xavi, entrenador del equipo culé, quien le pidió una vida “ordenada” afuera de las canchas, además de que ya no sería más un “titular indiscutido”. Con el mercado de pases abierto en Europa, su futuro es una incógnita.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños (son dos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años), Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, añadió Laporta.

