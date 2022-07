Darío Benedetto reconoció que el plantel discutió con el Consejo por los premios: “Amagamos con no concentrar”

Darío Benedetto habló por primera vez de manera pública luego de que estallara el escándalo en Boca. El delantero quedó en el centro de la escena por la dura arenga previa a la eliminación ante Corinthians, en la que -al parecer- arremete con todo contra el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme.

“No estaba enojado, tenía ganas de salir a comerme el mundo, era una fase eliminatoria, por Copa, fue eso, una arenga. No fue un mensaje para nadie y lo aclaré con las personas con las que tenía que aclararlo. Les quise mojar un poquito la oreja a los jugadores”, aseguró Benedetto en ESPN.

“Hablo mucho con Román (Riquelme) y con el Consejo, las cosas se las voy a decir a ellos. Nunca me di cuenta de que había una cámara. No fue dirigida a nadie, fue solo para levantar a los jugadores y que salgan a por todo”, continuó.

“Hablé con Riquelme en los últimos días. Después del partido con Corinthians, después de San Lorenzo, tengo su apoyo. No tuve que pedir disculpas porque la arenga no fue para nadie. No tengo por qué pedirlas”, admitió.

Poco después reconoció que el plantel discutió con el Consejo de Fútbol por los premios, justo en el día previo a la eliminación en la Libertadores. De hecho admitió que estuvieron a punto de no concentrar por una diferencia por temas económicos.

“Escuché tantas cosas, que queríamos cobrar por perder...nunca cobré un premio por perder, tampoco me interesa. Después son reuniones, hay discusiones y es algo normal. Queda todo ahí, es un ida y vuelta normal. Discutimos y no pasa más de ahí. Queda ahí, muere ahí, no puedo entrar más en detalles”

Pero luego sí profundizó en el tema. “Amagamos con no concentrar. No sé si era el momento o no, pero se dio de esa manera. No es que quedamos afuera por los premios o por una discusión”, afirmó.

Fuente: TN