“Soy un poquito más que ‘la mujer de’”: el mensaje de Wanda Nara tras el reencuentro con Mauro Icardi

Fue una semana de locura para Wanda Nara. Su breve regreso a la Argentina estuvo sacudido por varios escándalos: desde la filtración de un audio donde aseguraba que se iba a divorciar de Mauro Icardi hasta los mensajes en los que una empleada la acusaba de habérsela olvidado en Milán. Pero la tormenta pasó y ya se encuentra junto a sus hijos y su esposo en Ibiza.

Luego de estar en el centro de la escena otra vez, la mediática dejó un contundente descargo en su cuenta de Twitter: “No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que ‘la mujer de’. Tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie. Si elijo estar con quien quiero estar es por amor a mi familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa”.

Nara no precisó a quién estaba dirigido este tuit que no tardó en tener una fuerte repercusión en la red social del pajarito. Sin embargo, debajo puso un comentario que invitó a saca todo tipo de especulaciones sobre el destinatario o destinataria de esas palabras. “A quien corresponda”, se limitó a decir.

Luego, la empresaria salió al cruce cuando un usuario que le remarcó que su nivel adquisitivo es gracias a “haber tenido hijos con varios futbolistas”. “Sin embargo, ningún futbolista invirtió en mi empresa, provienen de mis trabajos y ahorros”, le respondió sin rodeos.

Wanda Nara llegó hace unos días a París, y desde Argentina todos están pendientes de sus movimientos en redes sociales para saber cómo sigue la novela de su matrimonio con Mauro Icardi.

En la mañana europea, sorprendió este domingo al revelar que estaba viajando a Ibiza. Si bien subió una foto de ella sola en el aeropuerto, el futbolista la deschavó y compartió dos postales de ellos juntos, casi como si nada hubiese pasado. ¿Reconciliación en puerta?

Exactamente en el mismo momento, ella confirmó lo mismo que él y hasta puso una excusa: “Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza”. Todo esto va de la mano a la desmentida que el futbolista publicó hace unos días.

“No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se la creen”, decía la frase que compartió en Instagram. Además, etiquetó a su esposa junto a un corazón.

Lo cierto es que los movimientos de Icardi en las redes sociales fueron confusos. Tal vez con el fin de reconquistar a su -todavía- esposa, él cambió su foto de perfil por una de él solo. Pero después, con el escándalo copando los titulares, volvió a elegir una postal romántica con la mediática.

Por otra parte, desde la paradisíaca isla, el jugador del PSG hizo un duro posteo para responder a las informaciones que trascendieron en los medios sobre su momento profesional y personal. “Dejen de inventar mierdas, la decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento”, expuso en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Fuente: TN