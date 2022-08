Rafaela: Perdió 60 mil pesos a la salida del banco y ruega a quien se los llevo la devolución

El desesperado mensaje de una mujer que ruega a quien haya encontrado tirados 60 mil pesos a la salida del Banco Galicia su devolución, circula en las redes sociales rafaelinas los últimos días.

En su pedido advierte que se pudo reconocer a través de las cámaras de seguridad a quien tomó el dinero, pero decide no hacer pública su imagen y apela al corazón de esta persona al solicitarle la devolución del dinero que estaba destinado al pago de su alquiler.

Al final del mensaje la mujer se identifica como Agustina y deja su número de teléfono 3492693085.

"El día de ayer publique que había perdido $60.000 afuera del banco Galicia, sobre Sargento Cabral.

No tuve la suerte de que quién la encontró se haga presente, pero sí pudimos ver las cámaras de seguridad ubicadas en cercanías al banco, y reconocí perfectamente a la persona que tomo el dinero.

Te pido con una mano en el ❣️, llámame, entiendo, la situación económica está complicada y " te cayeron del cielo 60 lucas", pero yo no puedo pagar mi alquiler sin eso.

Llámame, solo quiero el dinero, no quiero juzgarte, NO QUIERO divulgar tu imagen ni tu persona, solo recuperar lo que es mío.

Agustina- 3492693085"