María Becerra insultó a una actriz erótica que quiso seducir a su novio, Rei

María Becerra volvió a creer en el amor tras la desilusión que se llevó con Rusherking. Se puso de novia con Rei, el ex de Cazzu, y el romance va viento en popa. Todo es muy reciente y quiere cuidar la relación con todas sus fuerzas, por eso no dudó en ponerle los puntos a una usuaria de Instagram que le dejaba mensajes sexuales al músico.

La intérprete se contactó con ella por mensaje privado para pedirle el celular y luego llamó para preguntarle por qué se comportaba de esa manera. “Te parezco una capa pero te querés c... a mi novio. Sos una hija de p...”, se le escuchó decir en la llamada, que fue compartida por Jazpincita, quien reconoció sus segundas intenciones con el cantante.

La influencer, que ya tuvo problemas con Mica Tinelli por decir que quería una noche de pasión con Licha López, publicó otro fragmento de la conversación en la que Becerra reconoció que sus inseguridades son por culpa de Rusherking. “Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, pronunció casi llorando.

Fuente: TN