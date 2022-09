Juan Manuel Urtubey disparó contra el Gobierno: «Administran la pobreza»

Los problemas económicos en Argentina generan que la población le cueste cada vez más llegar a fin de mes. Este fenómeno se lo atribuyen a la inflación que hay, la cual es de las más altas en la región y a nivel mundial. Mientras desde el Gobierno no pueden revertir este presente, Juan Manuel Urtubey cargó contra ellos y les dejó una serie de recomendaciones para implementar.

El ex gobernador de Salta afirmó que «Argentina necesita salir de esta agenda horrible que vivimos. La dirigencia política se conforma con discutir las consecuencias ya sea un bono o los paritarias para equiparar. Siempre estamos de atrás por las consecuencias, nunca las causas«, cuestionó el dirigente al respecto de este fenómeno económico.

Seguido a esto, detalló que «discutimos la ley de alquileres por la inflación del 100%, paritarias casi todos los meses por la inflación. Nunca van a las causas, no frenan el drama que vive cada familia argentina hoy. La mayoría de argentinos no supera los salarios determinados trabajando. La gente en Argentina trabaja para ser pobre y es un drama del que no se sale administrando pobreza como hace este gobierno«, apuntó en A24.

A raíz de esto, señaló que «el problema es que después de treinta y pico de años seguimos con la misma agenda. El problema esta en la política y en los dirigentes. Kirchnerismo y macrismo funcionan desde la confrontación. Lo que a ellos les sirve, a la gente no. Les sirve la confrontación para acumular poder. Cuanto más tengan sometida a la gente más chances de seguir tienen. Es perverso«, enfatizó.

¿Cómo se revierte la inflación?

Por otro lado, Juan Manuel Urtubey detalló cómo está la situación económica del país y su método para revertirla. «Lo que hay que hacer es reconstruir el contrato social. Se ha destruido el pacto de convivencia, si trabajas es igual que no trabajar, hacer las cosas por derecha es igual que hacerlo por izquierda», contextualizó el exgobernador salteño.

No se hace con discursos. El que gobierna tiene que ser ejemplar, no te pueden encerrar y hacer fiestas al mismo tiempo. Hay que encarar los problemas reales. Hay una argentina que el Estado gasta mas de lo que tiene. Se resuelve subiendo impuestos o gastando menos y todos suben impuestos. Hay que bajarlos. La única manera de ordenar al país es generando actividad económica. Hay que hacer todo lo contrario a lo que están haciendo«, finalizó.

* Para www.elintransigente.com