Carolina Sánchez Álvarez, la mujer que rompe esquemas mientras revoluciona las redes con sus videos virales

Carolina Sánchez Álvarez es alegría, pero también es fuerza. De la misma manera que lo hace su personaje en los videos virales que protagoniza para Kwai, ella se enfrenta a la vida sin que le importe el qué dirán, haciéndose un espacio en las redes sociales, un lugar muchas veces hostil.

Durante los últimos meses, la actriz cordobesa generó mucha repercusión luego de que se viralizaran sus producciones humorísticas en distintas redes sociales. En los videos que duran unos minutos ella encarna papeles que terminaron por definirla como “la gorda empoderada”. Desde actuar de “la roba novios” hasta volverse una policía que defiende a mujeres abusadas, sus personajes van a contracorriente.

Cuando le preguntamos por qué creía que los videos se habían viralizado en distintas plataformas, ella asumió que los guiones “bizarros” pueden ser uno de los motivos, además de ser producciones que incluyen actores y actrices que rompen con la hegemonía. “No es lo mismo que una persona gorda le robe el novio a otra persona gorda que se lo haga a alguien hegemónico”, señaló en diálogo con TN.

Aunque ahora cobró gran visibilidad, Carolina empezó a estudiar actuación a los 16 años, después de que le dieran un folleto de una escuela teatral a la salida del colegio. A los 17 llegaron los castings y las participaciones en pequeños proyectos. Más tarde fue el turno de los actuaciones en papeles secundarios de grandes producciones, como Un gallo para Esculapio o Educando a Nina.

Hoy, con 28 años, la rompe en las redes sociales, pero el camino no fue fácil. Aunque Carolina admite que le costó mucho llegar hasta donde está, también reconoce que, de a poco, las personas gordas se están ganando un lugar en los medios masivos: “Si bien creo que ahora se está visibilizando más, hay miles de rubias flacas y de ojos claros -y no tengo nada en contra de ellas-, pero las gordas no aparecemos y cuando la hacemos no somos protagonistas, somos la amiga medio tonta”.

Para Carolina, el hecho de que sus personajes se empoderen, tomen las riendas de lo que pasa y controlen la situación es ideal, porque ella es así en la vida. “Cuesta, pero quiero abrir el camino para que muchas más gordas puedan salir en la tele”, aseguró.

Algo que reconoció como un logro es haber podido seguir firme a sus principios: “Quiero seguir haciendo papeles de gorda empoderada. Yo no podría ni quiero hacer el personaje de la gordita tonta o un rol que naturalice la discriminación, eso ya no va”.

Fuente: TN