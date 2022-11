«No me siento cómodo»: Horacio Rodríguez Larreta rechazó hablar de su candidatura en 2023

Horacio Rodríguez Larreta tocó todos los temas habidos en la política de cara a las elecciones 2023. El jefe de Gobierno porteño sostuvo que no se siente cómodo hablando de candidaturas, principalmente la suya. Puso su participación en duda ya que aún, para él, es prematuro centrarse en elecciones que ocurrirán en 10 meses, mientras la inflación no baja su ritmo.

El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires se volvió a observar mesurado respecto a su candidatura para presidente. Su mandato en el área porteña culmina el próximo año y no podrá ser electo a causa de sus dos gestiones consecutivas. “Con una persona fallecida por un tiro por una moto, con una inflación como la que tenemos, no me siento cómodo hoy hablando de candidaturas. Estoy dedicado a mi función en la Ciudad”, enfatizó en TN.

Pese a guardar su candidatura hasta el momento que crea pertinente, admitió que está “trabajando en un equipo para resolver los problemas de Argentina”. El gobernador porteño confió en lo que están proyectando para el país: “El problema es que no tenemos un plan de desarrollo integral. Que nos diga cómo vamos a volver a crecer. Si la Argentina no crece, no nos recuperamos», remarcó.

Horacio Rodríguez Larreta vislumbró graves problemas de herencia gubernamental. En caso de postularse y hacerse del puesto que deja Alberto Fernández, subrayó la necesidad de actuar de inmediato: «Ya no son los primeros 100 días de Gobierno, vamos a tener 100 horas. Lo más importante es que el cambio sean duraderos. Tiene que durar 20 años», aseveró.

Finalmente, en reiterada ocasión, rechazó hacer un planteo por las elecciones. Rodríguez Larreta insistió en no perder la cabeza para dirimir listas y cargos. Confesó que está analizando diferentes posibilidades: “No descarto una fórmula cruzada, por partido. No descarto ninguna alternativa. Va a elegir la gente en las PASO. No tenemos que ser dogmáticos en esto”, concluyó.

