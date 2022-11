El abogado de Cristina Kirchner dijo que “si no la paran con un arma en la cabeza, no la van a parar con una sentencia”

Es abogado penalista y profesor en la Facultad de Derecho de la UBA. Fue secretario del tribunal que juzgó a las juntas militares y fiscal federal. Dejó el Poder Judicial en 1988, pero se siente parte del sistema, al que critica, dice, con dolor. Ex socio de León Arslanian, a quien también acompañó en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Participó de las comisiones de reforma judicial de casi todos los gobiernos democráticos, incluyendo al Consejo Consultivo que creó Alberto Fernández en 2019, bautizado “Comisión Beraldi”. En 2014 se convirtió en el defensor de Romina Mercado (la sobrina de Cristina Kirchner) y poco después empezó a tomar los casos de la ex presidenta y de sus hijos.

- ¿La causa Hotesur-Los Sauces es la que más le preocupa a la vicepresidenta porque están involucrados sus hijos?

- Mirá, Cristina es una dirigente política de una importancia continental. Si no la paran con un arma en la cabeza, no la van a parar con una sentencia. De eso estén absolutamente seguros. Si creen que con un proceso judicial la van a parar, fallaron. Ni con un arma la paran.

- Vos sos futbolero, ¿no? ¿Preferís ganar los casos de Cristina Fernández o que Argentina gane la Copa del Mundo?

- Yo te diría, como futbolero, que quiero que ocurra todo, ganar todo en todos los ámbitos, como siempre. Porque sería una cosa totalmente absurda que ocurra una condena después de lo que nosotros vimos en el juicio.

- Y, sin embargo, todo el mundo está pensando que eso es lo que va a pasar.

- Yo no sé si va a pasar y si todo el mundo, porque lo que piensa todo el mundo es una generalidad, no sé. Yo lo que sí les puedo decir es que lo que ocurrió en el juicio solo puede concluir con una sentencia absolutoria.

- Vos fuiste el secretario de la Cámara que juzgó a las Juntas, ahora que está de moda hablar de esto por la película. ¿Te duele cuando se compara el Juicio a las Juntas con el juicio Vialidad y se quiere hacer cierto paralelismo entre el fiscal Luciani y el fiscal Strassera? ¿Cómo lo ves?

- Me parece que tendrían que sentir un poquito de vergüenza los que quieren hacer esas comparaciones.

- Se dice ‘es culpable, que muestre su inocencia’. Yo lo escuché esto. Gente que se dedica al periodismo desde hace muchísimos años y dice ‘no, tiene que probar que es inocente’. ¡No tiene que probar que es inocente! ¡Porque es inocente!

- Ahora, ¿por qué te preocupa tanto la cuestión de los medios y de lo que crea la ciudadanía? Vos sos un hombre de derecho. Las cuestiones que haya que resolver se van a resolver en el juicio conforme a derecho. Se supone que una periodista o un periodista puede no saber que en la Argentina rige el principio de inocencia y que quien tiene que demostrar en todo caso algo es la fiscalía. Pero creo que los jueces y las juezas seguramente sí lo saben. Y vos debes pensar lo mismo.

- Si los medios influyen en lo que van a resolver los jueces o si lo que la gente… la verdad, me extraña que me lo preguntes.

- ¿Vos creés que sí?

- ¿Vos creés que no? ¿Vos creés que los medios de comunicación no influyen en las decisiones o no las condicionan?

- Hay mucho puesto ahí en que los medios vengan a resolver algo que en realidad fue generado por la propia política. ¿Alguien se preocupó cuando tuvo el poder de cambiar las cosas por darle al Poder Judicial la independencia que necesita? ¿Por qué la culpa la tendrían los medios?

- No, yo no dije que la culpa la tienen los medios.

- No lo van a resolver los medios esto.

- No, nada más alejado.

- Lo que le hicieron a Boudou es una cosa escandalosa. Lo detuvieron en la casa y lo mostraban en pijama mientras lo arrestaban. ¿Tuvo cobertura? ¿Cuántas fueron las opiniones que se dieron sobre este hecho escandaloso? Esto no puede pasar. No se puede meter preso al adversario político.

* Para www.infobae.com