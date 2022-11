Macri quiere saber "qué hay detrás" de Mundo Selección y apoyó a una criticada Graciela Ocaña

La diputada nacional del PRO Graciela Ocaña recibió el apoyo del ex presidente Mauricio Macri después de hacer un pedido de informes acuerdo firmado entre la AFA y una empresa radicada en Estados Unidos para crear la plataforma Mundo Selección, que fue eje de polémica por la contratación de Tomás "Toto" Massa, hijo del ministro de Economía, Sergio Massa.

"La violenta reacción por el pedido de informe de Graciela Ocaña para conocer la relación entre AFA y Be Smart Technology demuestra hasta qué punto puso el dedo en la llaga. Apoyo a Ocaña, tenemos que conocer qué hay detrás", publicó Macri en su cuenta de Twitter tras arribar a Qatar para asistir al inicio de la Copa del Mundo en su calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

La legisladora fue duramente criticada por referentes kirchneristas después de advertir sobre vínculos entre integrantes de la sociedad offshore Be Smart Mobile LLC (dueña de Mundo Selección) y el Gobierno y presentó un pedido de informes para ahondar sobre el tema. "Esperamos que se proporcione la información solicitada y que la AFA o cualquier otro organismo competente aclare esta situación", planteó la dirigente opositora.

El espacio Confianza Pública explicó que el pedido de informes "es una herramienta que tienen los Legisladores, brindada por nuestra Constitución como representantes de la ciudadanía". "Nos tienen acostumbrados a la violencia y formas que distan del ejercicio democrático, queriendo pasar por encima de la Justicia y la gente", lamentaron

Este domingo Di Tullio dijo que Ocaña "tiene el tupé de seguir inventando sospechas envenenando a la población desprevenida". "Explicá vos de dónde sale tanto odio para torturar a un adolescente, cobarde. Y si conseguiste alguna prueba de posible comisión de delito (que en ningún caso sería del joven al q difamaste) te hubieras presentado como litigante y no un simple pedido de informe en Diputados", le escribió en Twitter.

"¿Sabias que la valiente de Graciela Ocaña nunca litigó ninguna denuncia que hizo y perdió TODAS? No quiere pagar las costas judiciales que pierde por presentar en fiscalía denuncias truchas. Arruinar a un adolescente ni siquiera requirió denuncia, solo odio y medios. Cobarde", dijo en otro tuit.

El pasado viernes "Toto" Massa renunció a su puesto en "Mundo Selección" y retornó al país después de que estallara el escándalo, mientras que desmintió haber

viajado con "financiación estatal" y afirmó que se trató de una campaña en su contra por cuestiones políticas.

"Primero que nada: quiero contarles que decidí renunciar a cubrir el mundial en Mundo Selección. Mis compañeros continuarán el trabajo en Qatar, contratados bajo las mismas condiciones que yo, porque la empresa que señalan no tiene nada que ver con el trabajo de mis viejos ni con el Estado. Acá no hay ningún tipo de financiación estatal, sólo gente laburando en el ámbito privado. El resto fue una película que armaron desde el odio", manifestó el joven en un comunicado.

El hijo de Sergio Massa agregó: "Esto, que era mi sueño, lo conseguí por mi cuenta, pero me comí el garrón de ser el hijo de. No sólo recibí y recibo insultos (de todo tipo), sino que además mis compañeros están siendo agredidos y reviento de culpa. Esto que inventaron, además de afectarme a mí, afecta a Mundo Selección y a todo un equipo que trabaja en redes y distintos proyectos hace años sin meterse en política".

En esa línea, "Toto" continuó: "Para dejar de perjudicar a mis compañeros, mi decisión personal es regresar. Con mis 17 años no puedo emocionalmente seguir adelante. Los que me conocen saben la clase de persona que soy y los valores que me inculcaron, también son testigos de mi conocimiento y amor por el fútbol. Las redes y mi pasión me llevaron a que por mérito personal me elijan para generar contenido, entretener e informar como decenas de influencers. ¿Por qué el escrachado soy yo? Porque nací en una familia de políticos y dan por hecho que no puedo ganarme nada solo".

"Entiendo que para algunos todo lo que tenga ver conmigo es política. Me cuesta imaginar que sea así para siempre y me es difícil ver a periodistas reconocidos permitiendo el escrache a un pibe con insultos y calumnias. Todos saben que lo que están difundiendo es absolutamente mentira. Yo estaba trabajando, tenía un mini proyecto con lo que me apasiona en la vida. Tengo 17 años, quería ser feliz trabajando de lo que me gusta. Me equivoqué al enojarme por los inventos, sí, pero hago lo mejor que puedo. Estoy aprendiendo a manejarme en este mundo en el que viven mis viejos, no yo", prosiguió.

Por último, cerró: "Para la tranquilidad de todos, me regreso a Argentina. Gracias a los que se esforzaron tanto para arruinarme un sueño. Voy a seguir con mi vida y voy a ser feliz aunque me ensucien cada vez que intente dar un paso adelante. Voy a hacer juicio a quienes mintieron sobre el viaje, sobre mi trabajo y sobre mí, en la Justicia de USA, lugar donde está radicado el contrato de trabajo. Saludos a todos".

