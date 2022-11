Castellano quiere un tarifazo de una y sin anestesia

En la mañana de ayer, los Concejales retomaron el análisis de la Ordenanza Tributaria, luego de que el proyecto llegó a la sesión del pasado jueves sin acuerdo y la oposición iba a votar el propio con una actualización de las cargas impositivas locales sensiblemente menor a la pretendida por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Por este motivo, el oficialismo optó por volverlo a la Comisión para profundizar el debate.

En concreto, el Gobierno local propuso incrementar, de una sola vez y a partir de enero venidero, un 47,18% los tributos para el primer semestre del año próximo, pero la oposición bajaría esa aspiración al 40,5%, y de manera escalonada aumentando un 12% en cada uno de los tres primeros bimestres de 2023)

La decisión del PJ de regresar el proyecto a Comisión vino acompañado de gruesos reproches de la Concejala Brenda Vimo a la oposición, las que fueron respondidas con munición gruesa tanto por Leonardo Viotti (UCR-JxC) como por Lisandro Mársico (PDP)

Tal como se esperaba, en la víspera llegó una contrapropuesta de la bancada peronista y lo que se observó fue nuevamente una postura intransigente de los no oficialistas.

Un punto de conflicto a resolver es que, de acuerdo al cálculo del oficialismo, la diferencia entre una propuesta y la otra le privará al Estado local de recaudar alrededor de $ 40 millones, cifra que coincide con la merma que tendrá la caja municipal con la rebaja en los tributos que abonarán los contribuyentes cumplidores y los que abonen por adelantado esas obligaciones.

Atendiendo a esta situación, el Justicialismo advierte que si la oposición no se mueve de su propuesta, no se podrá aplicar el sistema de premiación para los ciudadanos que estén al día con sus impuestos, mientras que los opositores sostienen que el recorte se puede hacer en otros niveles de Gobierno.

LAS PROPUESTAS

En este marco, quien mostró las nuevas proposiciones del Ejecutivo fue el Concejal Juan Senn y de entrada sostuvo que la decisión de volver el proyecto de Ordenanza a Comisión “fue una acto de responsabilidad para poder debatirlo nuevamente”.

“Traemos una propuesta que es un punto intermedio entre los que plantearon los Concejales de la oposición con relación a lo que envió el Ejecutivo. Tenemos números para demostrar porque con el porcentaje que proponen no le cierran los números a las arcas municipales debido a que se viene arrastrando un retraso a partir de las anteriores Tributarias que fuimos votando porque no se ha respetado la aplicación de la fórmula polinómica y fue reemplazada por una discusión en términos políticos que significó una caída en la recaudación a valores constantes”, dijo en tono crítico el joven edil.

Además, indicó “queremos garantizar la propuesta del Ejecutivo de premiar a los contribuyentes cumplidores que hace el esfuerzo todos los meses para pagar y a aquellos que pagan por adelantado”, alertando que correría riesgo el plan para beneficiar a los contribuyentes.

Enseguida, contó sobre las propuestas oficiales: “una de ellas es que ese acumulado de 40,5% (que impulsa la oposición) se divida en tres y que el aumento sea de 13,5% por bimestre en el primer semestre de 2023. La otra es un incremento del 14% para el primer bimestre, del 13% para el segundo y del 12% para el tercero”

“Esto -afirmó- es lo mínimo que necesita el Ejecutivo para garantizar los servicios de la ciudad, el pago de sueldos al personal, el equilibrio de las cuentas municipales y para premiar al buen contribuyente, cuya merma en la recaudación se estima en alrededor de $ 40 millones

Para esclarecer más el bajo impacto que tendrá el aumento que proponen, el peronista apuntó que: "el incremento implicará una suba de $ 21 por mes en el bolsillo del vecino en la Tasa General de Inmuebles tomando como base un lote categoría 6”.

RECORTEN POR

OTRO LADO

Desde la oposición, la voz cantante la llevó Viotti y puso énfasis al aclarar que “no necesariamente hay que atar la merma en la recaudación, por la diferencia que hay entre una y otra propuesta, al premio al buen contribuyente. Ustedes dicen: si nos entra menos plata ponemos en riesgo esto, pero en realidad se puede recortar por otro lado”.

Enseguida, señaló que en el bloque “vamos a discutir internamente estas propuestas, si quieren dejen abierta la comisión, y lo vemos antes de la sesión”.

Finalmente, el Justicialismo no le dio despacho al proyecto y se acordó retomar la discusión mañana a las 8.30, en la Comisión de Hacienda.

Igualmente, nada adelantaron los opositores si tomarán en cuenta la nueva oferta del Ejecutivo sino que, por el contrario, no parece que estén dispuestos a ceder.

Con relación al Presupuesto 2023, el Cuerpo continuará con su análisis la semana siguiente, una vez que esté acordada la Ordenanza Tributaria para tener bases concretas sobre el volumen de recursos que tendrá el Municipio.

DONACIONES

También tuvieron despacho y se sancionarán en la sesión de pasado mañana, dos Ordenanzas enviadas por el DEM referentes a donaciones. Por una de ellas se pide al Concejo que autorice la donación “con cargo” que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) realizará de los terrenos donde se levantarán las 219 unidades habitacionales únicas y familiares en un sector del barrio Monseñor Zazpe a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la Provincia (DPVyU), mientras que, por el otro, deberá aceptar la donación que el IMV efectuará al Municipio de fracciones que serán destinados a futuras calles públicas, otras obras y espacios públicos.

Por la otra se solicita al Cuerpo que se acepte la donación de una fracción de terreno, ubicada en el sector sureste de la ciudad, que un loteador (Ignacio Gentilini) efectuará con destino al volcamiento de los excedentes hídricos que se generarán producto de la impermeabilización que se producirá como consecuencia de la urbanización (Condominio Sur) que llevará a cabo.

MINUTAS

DESPACHADAS

Uno de los proyectos que se sancionarán en la sesión venidera es del Frente Juntos (Vimo-Senn) y el Frente de Todos (Soltermam-Racca), solicita al DEM que analice la factibilidad de realizar en conjunto con alumnos de la Escuela Colón una intervención artística en la estructura que sostiene y rodea al elemento decorativo central de la "Plaza Colón", conocido como el Copón.

También se aprobarán tres Minutas Comunicación del demoprogresista Lisandro Mársico serán evaluadas. La primera requiere al DEM información sobre el servicio de Delivery, entre ellas cuáles son los comercios que utilizan esta alternativa de envío de pedidos y si cumplen con la normativa vigente y desde qué fecha se valen de este servicio; la cantidad de vehículos que tiene identificados la Dirección de Protección Vial y Comunitaria y la cantidad de infracciones cometidas durante el año 2021 y hasta el pasado mes de octubre.

La segunda iniciativa del pedepista solicita al Gobierno local que evalúe la posibilidad de instalar bancos en el cantero central de Bv. Hipólito Yrigoyen y la intersección de las calles Falucho y A. del Valle, en virtud de la gran cantidad de jóvenes que en el sitio se concentran.

El tercer pedido al Ejecutivo es de intervenciones intervenciones sobre espacios públicos en el barrio Los Álamos, y enumera: reparar los pasajes o puentes de acceso a la Plaza Elda Massoni y los juegos para niños que se ubican en el cantero central de la Avda. Los Álamos entre las calles Los Robles y Las Acacias, y la extracción del poste que está a punto de caer sobre los juegos infantiles en el cantero central de Ada. Los Álamos entre las calles Los Robles y Las Acacias.

Por el lado de Juntos por el Cambio tuvieron trámite favorable de Comisión dos Minutas que piden al Ejecutivo: reforzar y/o reparar las luminarias, según se crea conveniente el área interviniente en: Ciclovía Barrio Fátima entre Intendente Giménez y Constitución; y mejoras en el barrio Antártida Argentina que comprenden: ripiados, lomas de burro, reforzar servicio de riego, poda de árboles, forestación, colocación de cestos en la laguna de retardo y parquización en la plaza Base Antártida Marambio.

Finalmente, una Minuta de Comunicación conjunta entre los Concejales Miguel Destéfanis (UCR-JxC) y Mársico solicita al Ejecutivo la colocación de dispositivos a los fines de poder recargar los teléfonos celulares, en diferentes espacios de la sala de espera de la Terminal de Ómnibus.

RECONOCIMIENTOS

Por iniciativa del oficialismo en el Concejo (Frente Juntos y Frente de Todos) se propone “reconocer y destacar” al Centro Cultural La Máscara por sus 25 años de trayectoria y su aporte a la cultura de la ciudad de Rafaela, trayectoria que tuvo su origen en el grupo Punto T, surgido en 1989, con la dirección de Marcelo Allasino.

El Bloque Juntos por el Cambio, impulsa que el Concejo, y así sucederá, “felicite y reconozca”, a Tomás Gino, alumno de 5to año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nro 204 Domingo de Oro, por resultar campeón de la 5ta Olimpíada de Neurociencias realizada en la ciudad de Buenos Aires, organizada por la Universidad Favaloro, y por tal motivo, es un orgullo para la ciudad de Rafaela.

Con información de La Opinión