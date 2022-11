Camila Homs habló de su vínculo con Rodrigo De Paul y no descartó una reconciliación: “Uno nunca sabe”

Camila Homs estuvo presente en Socios del espectáculo (eltrece) y habló sobre cómo es su vínculo diario con su expareja, el mediocamista de la Selección Rodrigo De Paul y de las posibilidades de una reconciliación.

“Nunca se sabe qué va a pasar el día de mañana”, dijo la modelo en respuesta a la pregunta de Adrián Pallares sobre los rumores que hay de una futura vuelta con el futbolista.

Con motivo de su debut como conductora en el programa Cucinare (eltrece), Camila Homs visitó el ciclo conducido por Pallares y Lussich donde, además de su nuevo trabajo, habló de su relación con Rodrigo De Paul.

“Soy super posesiva, si esto es mío es mío. No lo toques”, lanzó picante la modelo. “La verdad es que soy un poco tóxica, y una línea muy fina entre los celos y lo tóxico”, explicó Homs y aclaró que va más allá de si su pareja le da motivos o no para serlo, sino que es más su “personalidad”.

Luego, Adrián Pallares aprovechó la situación para preguntarle sobre los rumores que hay de una posible vuelta con De Paul. Ante eso, Camila respondió: “No me provoca una ilusión, sigo con lo mío. Obviamente nunca se sabe que va a pasar el dia de mañana, pero estoy muy bien. Yo disfruto del hoy, vivo el presente y no me pongo a pensar en un futuro”. Además, contó que mantiene un diálogo a diario con él porque “hay hijos de por medio”.

Fuente: TN