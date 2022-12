Cande Tinelli se animó a un nuevo color pelo y eligió el contraste de rojo fantasía y negro

Cande Tinelli se animó a un nuevo cambio de look y esta vez, manteniendo su color de pelo tradicional, le dio más vida con la incorporación en la raíz de un rojo fantasía.

Desde la redacción de Revista CARAS hablamos con Zacarías Guedes, responsable de darle este nuevo look a Cande Tinelli y no dio detalles de tremendo look que hoy lleva la cantante.

En una charla previa que Cande tuvo con Zacarías, los dos llegaron a la conclusión que definitivamente su color era el negro, pero, con el objetivo de darle un cambio al look le sumaron el rojo: "Llegamos a la conclusión que su color era el negro, pero, estaba bueno aportarle algún color fantasía que levante un poco y optamos por el contraste de el negro y el rojo".

El peluquero de Cande Tenelli remarcó que, para llegar al tono que tiene hoy la artista, usó la técnica de aclarado solo en las raíces de una manera "desprolija" para luego aplicarle el color fantasía. "Es un cambio que está bueno", remarcó Zacarías Guedes.

Fuente: caras.perfil.com