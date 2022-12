Cami Homs contó por qué Tini Stoessel la bloqueó de su celular: “Si muestra el ida y vuelta se entierra sola”

Camila Homs confirmó la noticia de que Tini Stoessel la bloqueó de su celular. Al respecto, admitió que fue después de un tenso intercambio de mensajes. “Si ella muestra el ida y vuelta se entierra sola”, disparó.

Al aire de A la tarde (América), Pochis de gossipeame contó que conversó con la modelo y le contó algunos detalles desconocidos hasta el momento. Y en ese sentido, señaló que más allá del duelo por la separación y de no poder estar junto a Rodrigo de Paul durante el Mundial de Qatar, hay otras cuestiones que la afectan.

“Ella me dijo es que es verdad que fue bloqueada, pero que la otra parte no va a querer mostrar cuál fue el diálogo porque quedaría muy mal parada en ese ida y vuelta”, precisó. Metiéndose de lleno en la charla, expuso: “Yo creo que se habló de los comportamientos que tiene Tini y que podría quedar expuesta”.

Si bien no quiso profundizar más en el tema, Lucas Bertero tomó la posta y deslizó: “Tini no está en un momento de la vida en el que quiera compartir con niños, hacerse cargo de salidas o estar atenta. Una mujer, cuando se suma a un hombre que tiene hijos, se suma el combo. No es hacerle de niñera, pero hay cosas que compartir. Y a mí lo que me llega es que prácticamente prefiere no compartir”.

Consultada por la frase detonante que llevó a la cantante a bloquear a la modelo, la panelista precisó: “Yo creo que le dijo una serie de cosas muy puntuales sobre la vida de Tini que a ella no le gustaron. (...) Lo que me dijo es: ‘Si ella llega a mostrar ese ida y vuelta, se entierra sola’”

Fuente: TN