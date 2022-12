Pelé y Xuxa: cómo empezó la complicada historia de amor entre la conductora y el futbolista

La historia de Xuxa y Pelé fue una de las más controvertidas de los 90 por la clara diferencia de edad de la conductora y el futbolista.

Todo comenzó cuando ella tenía apenas 17 años y el deportista se acercó de manera profesional. "En ese entonces tenía un novio. Después conocí a Pelé haciendo fotos. No teníamos ningún tipo de contacto. Es más, jamás pensé que me podía enamorar de un hombre como él", agregó.

"Luego él me llamaba para salir a cenar. La primera vez que salí con Pelé fue con mi hermano, después con otras personas. Al tiempo empezamos a concurrir a lugares públicos hasta que me dijo. 'Las personas dicen que estoy saliendo contigo, tu quieres salir conmigo'", contó la conductora que en ese momento comenzaba a dar sus primeros pasos.

Xuxa aseguró que no dijo que si inmediatamente pero que empezó a sentir "una licuadora" en el estómago. "No entendía muy bien, no sabía que me estaba pasando. Pero Pelé no sabía que yo estaba saliendo con otro muchacho", siguió.

En ese entonces, habían salido a la luz diversas declaraciones del ex futbolista en el que se refería a las mujeres de una manera despectiva, frases que Xuxa reprochó. "Un hombre que no sabe valorar el cariño de las personas que tiene al lado dice las cosas que dijo él", tiró la rubia y continuó: "Yo amé muchísimo a Pelé, fue parte de mi vida, de mi historia. Lo más importante es que lo quise mucho, lo respeté muchísimo. Dejaba todo por él", disparó.

Por qué terminó la relación de Xuxa y Pelé

Años después de este intenso romance, Xuxa habló con CARAS y rememoró la etapa de su noviazgo con Pelé y fue fulminante.

"Me ha engañado demasiado. Mucho. Al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía. Menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía algo como que yo era “la amistad colorida”, como si tuviéramos una relación abierta, y te juro que yo nunca lo supe", dijo en una exclusiva con CARAS.

"Recuerdo que Pelé cuando me conoció me preguntó si era virgen. Yo le dije que sí, y él me respondió que prefería no estar con mujeres vírgenes. Entonces, yo que por aquel momento tenía un novio, le dije que quería dejar de ser virgen y el no quería. Me decía que era amigo de mi hermano, que una cosa y la otra. Si bien dejé la virginidad en un coche con un chico de mi edad, la primera relación, la primera vez real y concreta fue con Pelé. Nunca había visto antes ningún sexo masculino", disparó.

Fuente: caras.perfil.com