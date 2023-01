Graciela Ocaña le pidió a la Justicia que Cristina Kirchner no cobre el retroactivo de su jubilación

Graciela Ocaña explicó cómo fue su presentación ante la Justicia para que Cristina Kirchner no perciba el retroactivo de sus jubilaciones de privilegio. La vicepresidenta cobra dos pensiones, una por su marido, Néstor Kirchner, y otra por sus dos mandatos. La diputada hizo una demanda para que desde ANSES no le abonen un retroactivo de $165 millones.

La legisladora de Juntos por el Cambio se presentó ante la Justicia para que el organismo comandado por Fernanda Raverta no le transfiera la suma millonaria a la ex mandataria: “Presentamos una medida cautelar al juez Ariel Lijo. Hemos ido con un recurso de queja al que se adhirieron Daniel Sabsay y el doctor Herrero para que la Corte Suprema le quite a Cristina Kirchner el doble pago», indicó en Radio Mitre.

“Hay jubilados que litigan años con ANSES, pero fue el caso de Cristina Kirchner. Le pedimos al juez que diga cuantos jubilados han cobrado con fallo de primera instancia y en cuantos ANSES no ha apelado”, añadió la dirigente opositora. Al mismo tiempo comentó que Estela Martínez de Perón cobra una sola pensión, siendo «CFK la excepción».

La parlamentaria anticipó que la ANSES podría ejecutar el pago en los próximos días si la Justicia no impide que se realice: “Aparte, le habilitó el cobro del retroactivo de 165 millones de pesos, para cuando se caiga la emergencia sanitaria del Covid. Desde el 1 de enero podría cobrarlo. ANSES podría pagarle en los primeros días de enero”, enfatizó.

Como cierre, Graciela Ocaña también reclamó que se le quite el doble beneficio ya que percibe una jubilación de privilegio: “Cristina Kirchner cobra una jubilación de privilegio. Se debería derogar. No es solo CFK, hay varios presidentes y vicepresidentes. Ella ha requerido cobrar un doble beneficio. Es un régimen especial que no tiene que ver con los aportes», concluyó.

* Para www.elintransigente.com